/674372/محمد-تيسير-مطر-يطالب-بضروة-تكثيف-الحملات-الترويجية-لدعم- لدعم-السياحة-والاثار-المصرية

اعلن النائب محمد تيسير مطر عضو مجلس النواب عن تسيقية شباب الاحزاب والساسيين، أمين سر لجنة حقوق الانسان موافقته من حيث المبدأ ،على مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار .

دوت الخليج

تعليق النائب محمد تيسير مطر على إنشاء صندوق السياحة والآثار

وقال مطر ،خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام بشأن مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار،ان قطاع السياحية تأثر كثيرا بجائحة كورونا خلال الفترة ، مشددا على ضروة تكثيف الحملات الترويجية لدعم لدعم السياحة والاثار المصرية.

واكد ان الدولة استطاعت ان تحقق نجاحا كبيرا من خلال الترويج للسياحة من خلال اقامة الحفلات وبخاصة حفل طريق الكباش بالاقصر ونقل الموميات ، وبالتالى فنحن بحاجة الى انشاء هذا الصندوق .

فلسفة القانون

وجاءت فلسفة مشروع القانو نانه ترتب على صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة 2019 بتشكيل الحكومة دمج وزارتى السياحة والآثار في وزارة واحدة، وقد لازم هذا القرار توجيهات من القيادة السياسية بقيام وزارة السياحة والآثار بإنشاء صندوق للسياحة والآثار في إطار تنظيمى محكم لدعم أنشطة الوزارة هذا وقد كشف الواقع العملى والفعلى عن عدم وجود مبرر حالى للإبقاء على صندوق إنقاذ آثار النوبة المنشأ بالقرار بقانون رقم 8 لسنة 1964 في ظل إنتهاء الحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة عام 1980وخضوع كافة آثار محافظة أسوان لقانون الآثار المصرى أسوة بباقى آثار مصر ، بالإضافة إلى عدم وجود صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 1443 لسنة 1966 من الناحية العملية منذ إنشاء المجلس الأعلى للآثار بقرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 ووجود تداخل واضح بين موارده والمجلس الأعلى للآثار ، كذلك عدم وجود تنظيم متكامل لصندوق السياحة المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 2005 وعدم وضوح وكفاية موارده للصرف منها وكذا عدم وجود هيكل تنظيمى للعاملين به .