السيسي لأسر شهداء الداخلية : تضحية ابنائكم كانت سببُا في بناء مصر القوية الجديدة

/674376/السيسي-لأسر-شهداء-الداخلية--تضحية-ابنائكم-كانت-سببا-في-بناء-مصر-القوية-الجديدة

وجه الرئيس السيسي الكلمة خلال حفل عيد الشرطة السبعين، لأسر شهداء ومصابي أبناء جهاز وزارة الداخلية قائًلا :" بقول للأسر المصرية التي قدمت الشهيد والمصابين، نحن لا ننسى أبدا ما قام به ابنائكم، اعترافًا بفضلكم وفضل ابنائكم، لأن ثمن هذه التضحية هو بناء مصر القوية الجديدة".

دوت الخليج

وأضاف "السيسي" خلال كلمته في حفل عيد الشرطة السبعين، المنعقد الآن بمقر أكاديمية الشرطة :"صحيح ما تم من أنجاز فيما يخص دحض الارهاب كان ثمنه كبير وانجاز كبير، ولهذا دعوني أقول لكم إننا دائمن نحتاج أن نُحيي ونتذكر ابناءنا الذين ضحوا من أجل هذا الوطن، أرجوا ألا ننسى أن هناك ثمن كبير جدا تم دفعه خلال السبع سنوات الماضيين من أجل أن تبقى مصر آمنة".

واختتم الرئيس السيسي كلمته في حفل عيد الشرطة السبعين، قائلًا :"قدر مصر أن تعيش وسط منطقة مضطربة، كانت ولا تزال هي بؤرة الأحداث الدولية، تتعارض فيها المصالح وتتشابك فيها التوازنات، فما كان مستحيلا بالأمس أصبح ممكنا اليوم، ولا سبيل أمامنا لمجابهة كل هذه الأمور إلا بوحدتنا وتماسكنا الوطني، فبهما دون غيرهما نحافظ على ثوابتنا الوطنية التي لا تقبل التفريط في حقوق المصريين، هذا هو عقدنا، وتلك هي عقيدتنا التي لا نحيد عنها أبدًا، وأخيرة دوت الخليج دوت الخليج دوت الخليج".

السيسي يضع أكليلًا من الزهور على النصب التذكاري بأكاديمية الشرطة

وعقب وصوله إلى مقر أكاديمية الشرطة، قام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري بالأكاديمية، حيث يقام الحفل بحضور وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، وعدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة.

ذكرى عيد الشرطة

وتحتفل الشرطة المصرية، فى يوم 25 يناير من كل عام بعيدها القومي والذى يعتبر تخليدًا لذكرى تضحيات رجال الشرطة في موقعة الإسماعيلية عام 1952 والذى أثبت شجاعة وبسالة رجال الشرطة المصرية الذين ضحّوا بأرواحهم فى سبيل عدم الاستسلام ودفاعا عن وطنهم.