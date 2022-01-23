بعد نجاح الأول.. انتاج موسم جديد من مسلسل «عنبر 6»

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دوت الخليجيرصد انتاج جزء ثاني من مسلسل عنبر 6

وبعد نهاية المسلسل الصادمة الذي شهدها الجمهور في حلقاته الاخيرة، قرر مصنع الحكايات إطلاق جزء ثاني من العمل ومفاجأة الجمهور باستكمال حكاية الموسم الاول الذي كان لابد من وضع حل لها.

أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل عنبر 6 الموسم الاول

وكشفت الحلقتين الأخيرتين من العمل عن مفاجآت عديدة بداية من تهمة مجهولة تواجهها ليلى (صبا مبارك) بعدما اكتشفت التلاعب الذي يحدث في مخازن الشركة.

وتمكنت رهف (سولاف فواخرجي) من الوقوف أخيرًا في وجه حليمة، وضرب أعوانها وسط فرحة السجينات للتخلص من ظلم حليمة وانكسار شوكتها، لتبدأ رهف في أخذ مكانتها ومساعدة السجينات والتقرّب منهم، ولكنها واجهت صدمة كبيرة في آخر زيارة لشقيقها رابح، حيث اكتشفت أنه لم يقتل والدها، بعدما كانت تظن أن باعترافها عن نفسها تنجيه من السجن، ولكنها الآن أصبحت مدركة تمامًا أن الفترة التي قضتها في السجن هباءً، وقاتل والدها مازال طليقًا في الخارج.

حقيقة مقتل نواف الظفيري في عنبر 6

أما آدم (نواف الظفيري) فقد حاول الهرب من مطاردة صعبة، انتهت بإصابته بأكثر من رصاصة، ولا نعلم هل قُتل أم مازال هناك.

أبطال مسلسل عنبر 6

ويضم مسلسل «عنبر 6» مجموعة كبيرة من الفنانين من مختلف الدول العربية، السعودية، العراق، سوريا، القاهرة وبيروت وهم سلاف فواخرجي، صبا مبارك، فاطمة الصفي، وأيتن عامر، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، رانيا عيسى، تاتيانا مرعب، نتاشا شوفاني، سلوى محمد علي، إيلى متري، فادى ابراهيم، بيار داغر، رندة كعدي، روزى الخولي، غريتا عون وغيرهم.

مسلسل «عنبر 6» يبرز قضايا النساء في السجون من قصص حقيقية

ويبرز مسلسل «عنبر 6» قضية هزت الرأي العام لسنوات من اذ يناقش قضايا النساء داخل السجون خلال أحداث العمل، وهي قضايا مأخوذة عن قصص حقيقية حدثت بالفعل.

مصنع الحكايات

مصنع الحكايات هو مركز متخصص لكُتّاب ومطوّري السيناريو، يهدف إلى تعزيز الأعمال الدرامية والسينمائية بالوطن العربي، من خلال العمل على أفكار متميزة وتقديمها للسينما، الدراما، الراديو، وحتى ألعاب الفيديو، ويعمل مصنع الحكايات حاليا على مسلسلين أحدهما سعودي والآخر مصري سيتم الإعلان عنهما قريبًا.