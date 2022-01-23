عاجل.. السيسى يكرم عددا من ضباط الشرطة فى عيدهم الـ 70

جدة - نرمين السيد - وتضمنت أسماء المكرمين العميد محمد على إبراهيم، من قطاع الأمن المركزى، والعميد محمد مصطفى أحمد، من قطاع الأمن العام.

ومنح الرئيس السيسى نوط الامتياز من الطبقة الثالثة، لعدد من ضابطات الشرطة، فى مقدمتهم النقيب نداء زاهر، من أكاديمية الشرطة.

جاء ذلك خلال الاحتفال بعيد الشرطة الـ 70، المقام حاليا فى أكاديمية الشرطة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، إلى مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، لحضور احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة، ووضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى بأكاديمية الشرطة.

وكان فى استقبال الرئيس لدى وصول مقر الأكاديمية، وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطنى.