عاجل.. السيسى: التحية لتضحيات الشهداء وأسرهم من أجل مصر مرفوعة الرأس

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الاحتفال بعيد الشرطة الـ 70، المقام حاليا فى أكاديمية الشرطة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق.

وتابع: "أرجو إننا لا ننسى إن فيه تمن كبير اندفع خلال الـ7 سنين اللى فاتوا.. عايز أقول للأسر المصرية اللى قدمت الشهيد والمصاب إحنا مش هننسى أبدا اللى أنتوا عملتوه أبدا، والنسيان هنا مش اعترافا بفضلكم، الفضل هنا إن تمن هذه الشهادة هو بناء مصر القوية الجديدة"، التمن اللى اندفع كبير ولا يعوض عازائكم فيها تمن لبلد فيها 100 مليون يعيشوا فى أمان واستقرار وتقدم".

وقال الرئيس السيسى، اليوم الأحد، إنه مع حلول 25 من يناير كل عام تهب علينا نسمات العزة الوطنية، حيث ذكرى غالية على قلب وجدان كل مصرى، وفى ذلك اليوم من 1952 أثبت رجال الشرطة أن الدفاع عن الأوطان ليس مرهونا بامتلاك العدة والعتاد، بل بعزيمة الرجال الراسخة فى نفوسهم.

وأكد الرئيس، أن الغاية الأسمى للدولة هى المحافظة على أمنها، وهذا يحتاج لجهاز شرطة وطنى واع لذلك، مشددا على أن رجال الشرطة يمثلون الحصن المنيع للدفاع عن الوطن.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، إلى مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، لحضور احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة، ووضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى بأكاديمية الشرطة.

وكان فى استقبال الرئيس لدى وصول مقر الأكاديمية، وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطنى.