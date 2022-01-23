عُمان تشارك فى اجتماع مجلس الجامعة العربية الطارئ حول حادث الإمارات

جدة - نرمين السيد - شارك المستشار بدر بن هلال البوسعيدى نائب المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى جامعة الدول العربية، فى الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية الذى عُقد اليوم الأحد، على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة الكويت (رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة)، لمناقشة الأحداث الإرهابية التى تعرضت لها دولة الإمارات مؤخراً.





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