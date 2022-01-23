عاجل.. السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن البطل الشهيد محمد الحوفى

جدة - نرمين السيد - شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، فيلما تسجيليا عن البطل الشهيد المقدم محمد فوزى الحوفى، والذى وافته المنية فى منطقة الأميرية بالقاهرة، بعدما نجح فى التخلص من 7 عناصر إرهابية قبل استشهاده.





وأوضحت زوجة الشهيد خلال الفيلم: "كان دايما حاسس إن نهايته بتقرب، وكلمنى قبل المأمورية دى واعتذر إنه مش هيتغدى معانا". وأضافت: "صديقة ليا جتلى وبلغتنى الخبر، وقالتلى محمد الله يرحمه هيستشهد ودائما كان بيوصينى على الأطفال". ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، إلى مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، لحضور احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة، ووضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى بأكاديمية الشرطة. وكان فى استقبال الرئيس لدى وصول مقر الأكاديمية، وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطنى.

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