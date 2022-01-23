عاجل.. وزير الداخلية يقدم هدية تذكارية للرئيس السيسى فى عيد الشرطة الـ70

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الداخلية: "يأتى ذلك تقديرا وعرفانا لقائد أنجز لمصر قاعدة راسخة فى التنمية والازدهار وكان دوما سندا لشعبه ورجائه فى مغالبة الصعاب وسار جابرا للخواطر ونجت به مصر من المهالك".

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، إلى مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، لحضور احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة، ووضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى بأكاديمية الشرطة.

وكان فى استقبال الرئيس لدى وصول مقر الأكاديمية، وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطنى.