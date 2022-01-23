رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ السيسى بعيد الشرطة

جدة - نرمين السيد - وجاء فى نص البرقية: "بالأصالة عن نفسى، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلى العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية بمصر، يسعدنى -ونحن نحتفل بعيد الشرطة السبعين، وذكرى 25 يناير- أن أبعث لسيادتكم وجموع الشعب المصرى خالص التهنئة بهذه المناسبة العظيمة التى نفخر بها جميعا، والتى تذكرنا بتضحيات أبطالنا من رجال الشرطة الأوفياء، ودورهم الوطنى فى حماية أمن مصر، ونحن نعتز دائما بنجاح قوات الشرطة المصرية الباسلة، وتطلعها الدائم لمستقبل مشرق، يحقق أمن واستقرار المصريين".

وأرسل رئيس الإنجيلية، ببرقية تهنئة للواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين لعيد الشرطة، مشيدا "بالدور الوطنى الشجاع لرجال الشرطة فى الدفاع عن مصرنا الغالية، قيادة وضباطا وجنودا"، مؤكدا اعتزازه وتقديره الكبير لدورهم الأصيل فى الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين، وحماية جبهته الداخلية، بكل تفان وإخلاص.