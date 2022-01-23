نجاح إجراء أول عملية لزراعة قوقعة أذن بالتأمين الصحى المنيا

جدة - نرمين السيد - أعلن فرع هيئة التأمين الصحى بالمنيا، عن نجاح الفريق الطبى بمستشفى التأمين الصحى، فى إجراء أول عـمـليـة لزراعة قـوقـعـة أذن بصعيد مصر لطفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، وذلك فى إطار الاهتمام الذى توليه الدولة لتنمية الصعيد وتحسين الخدمات وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.





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