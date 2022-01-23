حملات مكثفة بمراكز ومدن المحافظة لرفع وإزالة الإعلانات واللوحات غير المرخصة

أمر الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع وإزالة الإعلانات واللوحات غير المرخصة من الشوارع والميادين الرئيسية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين تطبيقاً للقانون ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

وتنفيذاً لتوجه الدولة لتوفير شوارع آمنة ونظيفة أشارت الأستاذة هبه عبد التواب مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام أنه يتم شن حملات يومية لإزالة الإعلانات واللوحات المخالفة من جميع الشوارع وأسفرت تلك الحملات عن رفع وإزالة عدد (٧٢) إعلان مخالف أمس بواقع (١٢) إعلان بمركز ومدينة فاقوس وعدد (٢٣) إعلان متعامد وبدون ترخيص بمدينة القرين وعدد(١٣) إعلان بمركز و مدينة الزقازيق وعدد (٢٠) إعلان بحى ثانى الزقازيق وعدد (٤) إعلانات بحى أول الزقازيق ويأتى هذا فى إطار خطة المحافظة للحفاظ على الذوق العام وتماشيا مع خطة التطوير والتجميل التى تشهدها مدن المحافظة .

أكد محافظ الشرقية على متابعته الدورية لأعمال إزالة الإشغالات والإعلانات من الشوارع من خلال الجولات المفاجئة للتأكد التام من إزالتها وتحقيق أهدافها.