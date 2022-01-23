نقيب الأشراف مهنئا بعيد الشرطة: يقدمون ملاحم وطنية لحفظ الأمن والاستقرار

هنأ محمود الشريف، نقيب الأشراف، الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزارة الداخلية، قيادةً وضباطًا وأفرادًا، بمناسبة العيد الـ70 للشرطة المصرية.

وأشاد نقيب الأشراف، في بيان له، الأحد، بما قدمه ويقدمه رجال الجيش والشرطة من ملاحم وطنية جسدوا فيها روح الوفاء والفداء للوطن، من أجل حفظ الأمن والاستقرار، مقدمًا خالص التحية والاعتزاز لشهداء الوطن من رجال الجيش والشرطة البواسل.

وأكد أن جهود وزارة الداخلية وأجهزة الأمن نجحت في كشف الكثير من المخططات الإرهابية التي تنفذها الجماعات والتيارات الإرهابية وتسعى لضرب استقرار الوطن ونشر الفوضى والعنف في كل مكان، مثمنًا الجهود الأمنية التي تقوم بها وزارة الداخلية ورجال الشرطة لحفظ الأمن والاستقرار في البلاد.

وطالب محمود الشريف، جميع فئات الشعب المصري بالتكاتف جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة المصرية لأداء دورها على أكمل وجه، والتصدي للشائعات المغرضة.

ودعا نقيب الأشراف، المولى عز وجل أن يديم على بلادنا نعمتي الأمن والأمان، وأن يجزي قائدها خير الجزاء على ما قدمه ويقدمه كل يوم من إنجازات، وأن يحفظ أهلها وجيشها ورجال أمنها من كل مكروه وسوء.