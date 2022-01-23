الرئيس السيسي: الجيش والشرطة الحصن المنيع لحماية الوطن من كل شر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن أبنائنا من رجال الشرطة لهم دورا كبيرا فى حفظ أمن واستقرار الوطن، مؤكدا أن محاربة الإرهاب البغيض على أرض مصر لا تنضب أبدا، متابعا: "أرضها الطيبة تفيض بالخير، وتنجب رجالا يدركون جيدا قيمة الانتماء لهذا الوطن".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في احتفالية عيد الشرطة: "من واقع المسئولية أثمن دورهم الوطنى جانبا إلى جانب مع أشقائهم من رجال القوات المسلحة البواسل، الحصن المنيع لحماية الوطن من كل شر.. تحية لهم جميعا على التضحية والبطولة، لولا ما كان لمصر تسير على طريق التنمية الشاملة.. تحية مملوءة بأسمى آيات التقدير والاعتزاز إلى أرواح الشهداء.. الذين فضلوا الخلود في السماء على البقاء في الأرض.. وإلى الأسر التي عانت وتحملت الفراق من أجل الهدف الأعظم.. وكى تبقى نستحضر الروح التي بثها فينا أبناء الوطن الشرفاء.. ونحن نواجه المحن والأزمات التي تعترض طريقنا".