/674381/مسلسل-عروس-بيروت-يشعل-حماس-الجمهور-قبل-عرض-الموسم-الثالث-اليوم

أعلنت قناة mbc 4 عن بدء عرض الموسم الثالث من مسلسل عروس بيروت، اليوم 23 يناير، والتي سبقتها منصة شاهد vip في عرض الحلقة الأولى مساء أمس، ورغم ذلك يتشوق الجمهور لمتابعة المسلسل على قناة mbc 4؛ بسبب نجاح الجزئين السابقين للمسلسل، وتعلق المشاهدين بالشخصيات.

دوت الخليج

حماس الجمهور لبدء عروس بيروت 3

أظهر متابعي مسلسل عروس بيروت تشوقًا لمشاهدة الجزء الثالث منه، لمعرفت ما سيجد على الأحداث، والمفاجأت التي سوف تظهر من الشخصيات، حسب ما أعلن عنها سابقًا أبطال المسلسل.

أعلن الكثيرين لهفتهم لبدأ مسلسل عروس بيروت 3 من خلال موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، فالت أحدهم: "مرة متحمسة لمسلسل عروس بيروت"، وأضافت:"أكثر مسلسل أستمتع وأنا أتفرجه".

وأعلنت أخرى أن تزامن عرض أول حلقة من الموسم الثالث لمسلسل عروس بيروت مع عيد ميلادها هو بالنسبة لها أفضل هدية.

وأعربت واحدة من الجمهور عن تعلقها الشديد بشخصيات مسلسل عروس بيروت، ومحبتها لأسلوب العيش والملابس المتبعة في المسلسل، وقالت أن لو كان لديها ما يكفي من المال لأشترت جميع ملابس بطلة العمل.

أبطال مسسل عروس بيروت الجزء الثالث

مسلسل "عروس بيروت" مأخوذ من المسلسل التركي "عروس اسطنبول"، ومن المقرر عرض الجزء الجديد له على مدار 45 حلقة، وهو من بطولة ظافر العابدين، كارمن بصيبص، تقلا شمعون، محمد الأحمد، ضحى الدبس، جو طراد، فارس ياغي، جاد أبو علي، مرام علي، ماري تيريز معلوف، رانيا سلوان، ميا سعيد، نور علي، علاء علاء الدين، أيمن عبد السلام، لينا حوارنة، ليا مباردي، علاء الزعبي، سامي أبوحمدان، جنيفر عازار، وفاء سيلين حلاوي، وزياد علي، وبمشاركة النجم رفيق علي أحمد وكارلا بطرس، تأليف بلال شحادات ونادين جبر، إخراج إيمرة كاباكوساك.

قصة مسلسل عروس بيروت

يحكي مسلسل عروس بيروت بأجزاء المختلفة، قصة أسرة لبنانية رفيعة المستوى، تملك شركة يعمل بها معظم أفراد هذه الأسرة، ويتعلق الابن الأكبر بفتاة عادية، ويحبها حتى أنه طلب الزواج منها، وكانت والدته ترفض ذلك بشدة في أول الأمر، ولكنه أصر وأتى بحبيبته لتعيش معه في نفس المنزل بعد أنتم زواجهما، فردخت الأم للأمر الواقع.

وتسرد حلقات المسلسل العلاقات الإجتماعية المتشابكة بين كل أفراد الأسرة، أو بالأحرى كل شخصيات العمل.