/674382/النائبة-نشوى-الشريف-إنشاء-صندوق-للسياحة-والآثار-يدعم-القطاع-والعاملين-به

أشادت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، بمشروع قانون صندوق السياحة والآثار المقدم من الحكومة، مؤكدة ان قطاع السياحة من لقطاعات الحساسة التي تتأثر بما يدور داخل الدولة وحول العالم، فضلا عن ان الصندوق يدعم القطاع والعامليىن به.

دوت الخليج جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام بشأن مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار. تعليق النائبة نشوى الشريف على إنشاء صندوق السياحة والآثار وأوضحت عضو مجلس النوابن أنه كان هناك تحسن ملحوظ فى القطاع السياحي خلال عام 2019، حيث وصل 12 مليون سائح بما بلغ 13 مليار دولار، مقارنة بالعام 2020 الذي انخفض بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد. وتسائلت لشريف، عن دور الصندوق فى دعم العاملين بالقطاع السياحي. فلسفة القانون وجاءت فلسفة مشروع القانو نانه ترتب على صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة 2019 بتشكيل الحكومة دمج وزارتى السياحة والآثار في وزارة واحدة، وقد لازم هذا القرار توجيهات من القيادة السياسية بقيام وزارة السياحة والآثار بإنشاء صندوق للسياحة والآثار في إطار تنظيمى محكم لدعم أنشطة الوزارة هذا وقد كشف الواقع العملى والفعلى عن عدم وجود مبرر حالى للإبقاء على صندوق إنقاذ آثار النوبة المنشأ بالقرار بقانون رقم 8 لسنة 1964 في ظل إنتهاء الحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة عام 1980وخضوع كافة آثار محافظة أسوان لقانون الآثار المصرى أسوة بباقى آثار مصر ، بالإضافة إلى عدم وجود صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 1443 لسنة 1966 من الناحية العملية منذ إنشاء المجلس الأعلى للآثار بقرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 ووجود تداخل واضح بين موارده والمجلس الأعلى للآثار ، كذلك عدم وجود تنظيم متكامل لصندوق السياحة المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 2005 وعدم وضوح وكفاية موارده للصرف منها وكذا عدم وجود هيكل تنظيمى للعاملين به .

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