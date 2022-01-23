/674383/ندوة-تعريفية-بالقانون-152-لتوفيق-أوضاع-المشروعات-الغير-مرخصة-بمركز-البلينا

في إطار خطة المحافظة بالتعاون مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بسوهاج، والتواصل المستمر مع كافة الجهات و الهيئات المعنية لتفعيل قانون ١٥٢ لعام ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا بالتعاون مع جهاز المشروعات بسوهاج، بعقد ندوة تعريفية بالقانون ١٥٢ والحوافز و المزايا و إجراءات توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بقاعة الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، بحضور لطفى محمد علي رئيس المركز، ومحمد عاطف الزيات ممثلا عن جهاز المشروعات، وعدد من أصحاب المشروعات ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

ندوة تعريفية بالقانون 152 لتوفيق أوضاع المشروعات الغير مرخصة بمركز البلينا

وأوضح رئيس مركز ومدينة البلينا أن تلك الندوات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بتكثيف الندوات التوعوية بقانون 152 الخاص بتوفيق أوضاع أصحاب المشروعات الصغيرة وإزالة أي معوقات لتنفيذ القانون، والعمل على توفيق أوضاع المشروعات الغير مرخصة .

ضبط ٢٥ طن مخلل غير صالح للاستهلاك الادمي بابو المطامير

على جانب أخر وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات والثلاجات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدى الخضر، و بالتنسيق مع مباحث التموين و مراقبة الأغذية حملات تموينيه على الأسواق بمركز ابو المطامير.

أسفرت عن ضبط ٢٥ طن مخلل غير صالح للاستهلاك الآدمي وتم التحفظ على المضبوطات، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .