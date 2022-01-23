/674384/وزير-الداخلية-في-عيد-الشرطة-الـ70--أنشأنا-15-سجن-عمومي-واستحدثنا-نظم-خدمية-لذوي-الهمم

قال وزير الداخلية، اللواء محمد توفيق، إنه انعكاسًا لمفهوم الجمهورية الجديدة التي أسسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفق بنود استيراتيجية الدولة للحفاظ على حقوق الإنسان، حرصت السياسة الأمنية على ترجمة حقوق الإنسان في شتى مجالات العمل الأمني، وتطبيق مباديء الفلسفة العقابية الحديثة، لإعادة بناء شخصية المحكوم عليهم عبر برامج تأهيلية تم صياغتها على أيادي متخصصين.

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وأضاف وزير الداخلية خلال كلمته بحفل عيد الشرطة السبعين، المنعقد الآن بمقر أكاديمية الشرطة :"إنه تم إنشاء 15 سجن عمومي ومركز ليكون بديلًا عن السجون القائمة، واستحداث الوزارة نظم خدمية متكاملة تمكن ذوي الهمم والمرضى من الحصول على الخدمات دون عناء".

وزير الداخلية يهدي السيسي درعًا تذكاريًا

وأهدى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، درعًا تذكاريًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالات عيد الشرطة الـ 70 في مقر أكاديمية الشرطة.

السيسي يشاهد فيلمًا تسجيليًا عن تضحيات الشرطة

هذا وشاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلمًا تسجليًا عن يرصد جهود رجال جهاز الشرطة في الحفاظ على مقدارت الوطن وحفظ الأمن وسلامة المواطنين، وذلك خلال حضوره فاعليات حفل وزارة الداخلية بعيدها السبعين، والمنعقد الآن بمقر أكاديمية الشرطة، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة.

انطلاق حفل عيد الشرطة السبعين

وبدأت منذ قليل فاعليات حفل وزارة الداخلية بعيدها السبعين، بمقر أكاديمية الشرطة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعزفت موسيقى الشرطة السلام الجمهوري لدى وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي أكاديمية الشرطة، لتعلن بدء مراسم الحفل، بعد أن قام الرئيس السيسي بوضع أكليل من الزهور على النصب التذكاري بالأكاديمية.

ونقلت نقلت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية عبر موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، بثًا مباشرًا للاحتفال بـ"عيد الشرطة" رقم 70، والذي يعقد الآن بمقر أكاديمية الشرطة بحضور الرئيس السيسي.

أبطال مسلسل الاختيار يشاركون في حفل عيد الشرطة السبعين

وشارك عدد من أبطال مسلسل الاختيار 2 الذي عرض في رمضان الماضي، في حفل عيد الشرطة بعيدها السبعين، والمنعقد الآن بمقر أكاديمية الشرطة، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من المسؤولين والوزراء والشخصيات العامة.

وعرض مسلسل الاختيار 2، الذي عُرض في رمضان الماضي، ملحمة رائعة لتضحيات رجال جهاز الشرطة، وجهودهم في الحفاظ على أمن وسلامة الوطن، حيث شارك في المسلسل كل من الفنان كريم عبدالعزيز، والفنان أحمد مكي، والفنانة بشرى، والفنانة إنجي المقدم، والفنانة ليلى عز العرب، والفنان ماجد الكدواني، وغيرهم.

رئيس البرلمان يهنيء السيسي بعيد الشرطة السبعين

وتحتفل الشرطة المصرية، فى يوم 25 يناير من كل عام بعيدها القومي والذى يعتبر تخليدًا لذكرى تضحيات رجال الشرطة في موقعة الإسماعيلية عام 1952 والذى أثبت شجاعة وبسالة رجال الشرطة المصرية الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل عدم الاستسلام ودفاعا عن وطنهم.

وفي هذا السياق، بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول ذكرى عيد الشرطة المجيد، قائلًا في نص البرقية :"يطيب لى ونحن نحتفى بإحياء ذكرى عيد الشرطة المجيد، الذي يتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير، أن أرسل إليكم باسمي وباسم السادة أعضاء مجلس النواب، بخالص التهاني بهذه المناسبة الجليلة التي نتذكر فيها شهداء الشرطة الأبرار الذين رووا بدمائهم الذكية تراب مصر الطاهر، ذودًا عن حياض الوطن ضد الاحتلال الإنجليزى، والذين تواصل عطاؤهم حتى الأمس القريب، فلم يبخلوا بأرواحهم الطاهرة فداءً للوطن، ضد جماعات ظلامية تريد تحويل الوطن إلى بحر من الدماء والأشلاء، وإعادته للجاهلية الأولى، تلتحف بعباءة الإسلام الذي حرم سفك الدماء بغير حق، والإسلام منهم براء".

وأضاف رئيس مجلس النواب :"لقد وقفتم يا سيادة الرئيس مع الشعب في فترة وَلـّـْـت، نزل فيها الجهل وكثر فيها الهرج، تسدون عنه مطالع الفتن، وأدركتم بحسكم الوطنى، منذ أن توليتم قيادة مصر، أن خطابكم يجب أن يكون لشعب مصر وأن قراركم يجب أن يقاس بمصلحة مصر، فكان أن أعطيت جهدك لإعادة بناء مصر، فسر على بركة الله، وبتأييد الشعب، في طريق النمو والتطور، وحفظ الله مصر ووقى شعبها وأيدكم بنصر من عنده".