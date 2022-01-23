/674387/رمضان-صبحي-يحتفل-بعيد-ميلاده-الـ-25-أرقام-قياسية-مع-الأهلي-فشل-الاحتراف-بالدوري-الإنجليزي-القرار-الأسوء-في-مشواره-الكروي

يحتفل اليوم رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز بعيد ميلاده الـ 25 ويشارك حاليا مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويعتبر رمضان صبحي من أفضل وأبرز المواهب في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة، نظراً لصعودة للفريق الأول بالنادي الأول وهو بعمر 17 عاما فقط.

وكان ينتظر الجميع أن يكون رمضان صبحي خليفة النجوم الكبار في النادي الأهلي وشارك مع الفريق الأول منذ عام 2014 حتى 2016 ليطلب خوض تجربة الاحتراف الخارجي بالدوري الإنجليزي.

حبيبة إكرامي

انتقل رمضان صبحي إلى صفوف ستوك سيتي وكان لا يشارك بصفة أساسية وكان العدد الإجمالي لمبارياته مع الفريق 46 وساهم في تسجيل 6 أهداف فقط.

وبعد هبوط الفريق في الموسم التالي تواجد مع هيدرسفيلد بالدوري الإنجليزي أيضا وكانت التجربة سيئة للغاية حيث لم يلعب سوى 3 مباريات فقط، ليقرر العودة للنادي الأهلي والظهور من جديد بعد ما حدث له في الملاعب الإنجليزية.

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حصل رمضان صبحي خلال مسيرتة الرياضية حتى الأن على 9 ألقاب وكانت جميعها مع النادي الأهلي، وأبرزها كأس أفريقيا والكونفدرالية والدوري المصري وبطولتي السوبر.

أما على المستوى الدولي فقد ساهم في حصول منتخب مصر الأولمبي على بطولة أفريقيا ثم الذهاب إلى أولمبياد طوكيو 2020 والخروج من دور الـ 8.

عيد ميلاد رمضان صبحي الـ 25

وفي سبتمبر 2020 فاجئ رمضان صبحي الجميع وقرر الرحيل إلى صفوف بيراميدز وعدم التجديد للنادي الأهلي، ولكن حتى الأن لم يظهر بالمستوى المطلوب منه ولم يحصل على أي لقب مع الفريق السماوي.

لعب رمضان صبحي مع النادي الأهلي 124 مباراة وساهم في تسجيل 45 هدفاً سواء بالتسجيل أو الصناعة، وسجل أول أهدافة مع الفريق الأول في يونيو من عام 2014 أمام مصر المقاصة ببطولة الدوري المصري.

أما أول مباراة له مع الأهلي كانت في فبراير 2014 في بطولة الدوري المصري مع الأهلي وكانت أمام غزل المحلة وكان بعمر 17 عاما فقط في هذا الوقت.