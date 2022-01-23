/674391/ريهام-سعيد-فيلم-أبو-صدام-اجرئ-من-أصحاب-ولا-أعز-مليان-ألفاظ-بذيئة-وكنت-هرجع-لأنه-مقزز-فيديو

هاجمت الفنانة ريهام سعيد فيلم «أبو صدام»، الذي يخوض بطولته الفنان محمد ممدوح، بجانب الفنان الشاب أحمد داش، مشيرا إلى أنه به مشاهد أجرأ بكثير من فيلم متى زكي «أصحاب ولا أعز».

دوت الخليج يرصد تصريحات ريهام سعيد فيلم أبو صدام الذي يقدمه محمد ممدوح

وأعربت ريهام سعيد عبر لايف بثته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن غضبها الشديد من فيلم «أبو صدام»، مشيرة إلى أنه يحتوي على ألفاظ بذيئة ومقززة، جعلتها تشعر بالخجل.

تصريحات ريهام سعيد عن فيلم أبو صدام

واتت تصريحات ريهام سعيد عن فيلم «أبو صدام»، خلال دفاعها عن فيلم «أصحاب ولا أعز»، فجاءت على النحو الآتي:

- شوفت فيلم «أبو صدام» ومستفدتش حاجة.

-كميه الألفاظ البذيئة خلتني بتفرج عليه وأنا محرجة.

- مطلعتش من الفيلم متعاطفة مع سائق التريلا طلعت قرفانة.

- كان فيه مشهد راجل عريان متغطي بملاية مكنش ليه أي لازمة.

- أبو صدام كان غير لائق، رغم إنه بيتبع المصنفات الفنية.

فيلم أبو صدام

الجدير بالذكر، أنه عرض الفيلم لأول مرة يوم الثلاثاء الماضى، في مهرجان القاهرة السينمائى وأقيمت سجادة حمراء لأبطال وحضور العمل، حيث حرض على الحضور ومشاهدة العمل، عبير صبري، درة، آسر ياسين، أمير المصري، عمر الشناوي، تامر حبيب، احمد داوود وزوجته علا رشدى، مريم الخشت، سارة نخلة، ناهد السباعي، إنجى المقدم، أروى جودة، رشا مهدى، جورجينا طواف، سينتيا خليفة، هبة السيسى.

محمد ممدوح يخوض بطولته السينمائية لأول مرة

ويجسد ممدوح خلال أحداث فيلم «أبو صدام» دور سائق سيارة نقل ثقيل فى عمر الأربعين، عاطل عن العمل بسبب حدة مزاجه.

فيلم «أبو صدام» هو أولى إنتاجات الأفلام لشركة «سي سينما»، ومن بطولة محمد ممدوح وأحمد داش مع ضيوف الشرف سيد رجب وعلي قاسم وعلي الطيب ومن تأليف محمود عزت وقصة وإخراج نادين خان.

قصة فيلم أبو صدام

تدور أحداث فيلم عن سائق التريلة القديم صاحب الخبرة مهمة نقل علي طريق الساحل الشمالي، وذلك بعد انقطاع عن العمل دام عدة سنوات، ليقرر أن ينجز مهمتة بشكل كامل كما يليق بسمعتة، لكنه يتعرض إلي موقف صغير علي الطريق فتخرج عن سيطرتة زمام الأمور.