النائب محمد صبري: عيد الشرطة عيدًا للمصريين جميعًا.. والشرطة المصرية تصدت ببسالة لكافة محاولات النيل من استقرار الوطن

/674396/النائب-محمد-صبري-عيد-الشرطة-عيدا-للمصريين-جميعا-والشرطة-المصرية-تصدت-ببسالة-لكافة-محاولات-النيل-من-استقرار-الوطن

هنأ النائب المهندس محمد صبري، أمين الشؤون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبدالفتاح السيسي، اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 70 لعيد الشرطة.

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وأضاف صبري، في بيان، أن عيد الشرطة يعد عيدًا للمصريين الشرفاء الأوفياء جميعًا يحتفلون به ويفخرون دائمًا وأبدًا بما حققه وما زالوا يحققوا هؤلاء الرجال والأبطال البواسل من انجازات وتضحيات على مر العصور من أجل حفظ الأمن والأمان واستقرار الوطن ومواجهة كل المُخططات الخبيثة التي تحاك ضد مصر، مُشيرًا إلى أن الشعب المصري بكافة طوائفه لن ينسى المواقف البطولية التي قدمتها الشرطة المصرية في عام 1952 حين رفضوا تسليم مبنى مديرية أمن الإسماعيلية لقوات الاحتلال البريطاني وقدموا أكثر من 50 شهيدًا بقيادة فؤاد باشا سراج الدين وزير الداخلية آنذاك.

محمد صبري: عيد الشرطة يعد عيدًا للمصريين الشرفاء الأوفياء جميعًا

وتابع:"رجال الشرطة المصرية تصدت ببسالة لكافة محاولات النيل من استقرار الوطن، وحملوا أرواحهم على أيديهم من أجل الحفاظ على تراب الوطن وحماية مقدراته، وتوفير الأمن والأمان للشعب المصري".

وطالب النائب المهندس محمد صبري، أمين الشؤون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، بتدريس بطولات وتضحيات قوات الشرطة الأبطال والقوات المسلحة البواسل في المناهج التعليمية بمختلف المراحل العمرية كي نغرز في الأجيال الجديدة قيم الوطنية والبسالة والتضحية لتظل مصر جيلا بعد جيل نموذجًا يحتذى به في ترابط جميع أطياف الشعب ضد أعداء الوطن ولتحيا مصر قوية شامخة دائمًا.

رئيس البرلمان يهنيء السيسي بعيد الشرطة السبعين

وتحتفل الشرطة المصرية، فى يوم 25 يناير من كل عام بعيدها القومي والذى يعتبر تخليدًا لذكرى تضحيات رجال الشرطة في موقعة الإسماعيلية عام 1952 والذى أثبت شجاعة وبسالة رجال الشرطة المصرية الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل عدم الاستسلام ودفاعا عن وطنهم.

وفي هذا السياق، بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول ذكرى عيد الشرطة المجيد، قائلًا في نص البرقية :"يطيب لى ونحن نحتفى بإحياء ذكرى عيد الشرطة المجيد، الذي يتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير، أن أرسل إليكم باسمي وباسم السادة أعضاء مجلس النواب، بخالص التهاني بهذه المناسبة الجليلة التي نتذكر فيها شهداء الشرطة الأبرار الذين رووا بدمائهم الذكية تراب مصر الطاهر، ذودًا عن حياض الوطن ضد الاحتلال الإنجليزى، والذين تواصل عطاؤهم حتى الأمس القريب، فلم يبخلوا بأرواحهم الطاهرة فداءً للوطن، ضد جماعات ظلامية تريد تحويل الوطن إلى بحر من الدماء والأشلاء، وإعادته للجاهلية الأولى، تلتحف بعباءة الإسلام الذي حرم سفك الدماء بغير حق، والإسلام منهم براء".

وأضاف رئيس مجلس النواب :"لقد وقفتم يا سيادة الرئيس مع الشعب في فترة وَلـّـْـت، نزل فيها الجهل وكثر فيها الهرج، تسدون عنه مطالع الفتن، وأدركتم بحسكم الوطنى، منذ أن توليتم قيادة مصر، أن خطابكم يجب أن يكون لشعب مصر وأن قراركم يجب أن يقاس بمصلحة مصر، فكان أن أعطيت جهدك لإعادة بناء مصر، فسر على بركة الله، وبتأييد الشعب، في طريق النمو والتطور، وحفظ الله مصر ووقى شعبها وأيدكم بنصر من عنده".