غايتنا بقاء مصر مرفوعة الرأس.. نص كلمة الرئيس السيسى فى احتفال عيد الشرطة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى كلمة الـرئيس السيسى خلال الاحتفال بالذكرى الـ 70 لعيد الشرطة .

وجاء نص الكلمة كما يلى:

بسم الله الرحمن الرحيم

السادة أعضاء هيئة الشرطة،

الحضور الكريم،

مع حلول يوم الخامس والعشرين من يناير كل عام تهب علينا نسمات العزة والكرامة الوطنية حينما نستعيد معًا ذكرى عزيزة غالية، على قلب ووجدان كل مصرى ذكرى تعالت معها، صيحات المطالبـة بالحرية والاستقلال الوطنى ففى ذلك اليوم من عام 1652 كانت هناك طليعة من أبناء مصر الشرفاء، على موعد مع المجد، الذى قام بتخليد بطولاتهم فى الذاكرة الوطنية تتحاكى وتتفاخر بهم الأجيال المصرية فقد أثبت رجال الشرطة المصرية فى ذلك اليوم أن الدفاع عن الأوطان، ليس مرهونًا بامتلاك العدة والعتاد وإنما هو مرهون، بمدى إيمان وعقيدة الرجال، الراسخة داخـل نفوسـهم.

شعب مصر العظيم،

إن الغاية الأسمى للدولة، هى المحافظة على بقائها، وحفظ الأمن والأمان لمواطنيها وهذا لن يتأتى، دون وجود جهاز شرطة وطنى، واع ومدرك لطبيعة مهمته جيدًا ولعل ما يقوم به أبناؤكم اليوم من رجال الشرطة، من حفظ أمن واستقرار الوطن، ومحاربة الإرهاب البغيض لهو خير دليل على أن معين هذه الأمة، لا ينضب أبدًا وأرضـها الطيبة، تفيــــض دائـــمًا بالخير وتنجب رجالًا، يدركون جيـدًا، قيمــة الانتماء لهــذا الوطن وإننى من موقع المسئولية، أثمن دورهم الوطنى جنبًا إلى جنب، مع أشقائهم من رجال القوات المسلحة البواسل والذين يمثلون معًا، الحصن المنيع، لحماية الوطن من كل شر تحية لهم جميعًا، على بطولاتهم وتضحياتهم والتى لولاها، ما كان لمصر أن تسير على طريق التنميـة الشـاملة، التى تنشــدها لشــعـبـها وتحية أيضًا، مملوءة بأسمى آيات التقدير والاعتزاز، إلى أرواح الشهداء تلك الشموع المضيئة، التى اختارت الخلود فى السماء، على البقاء فى الأرض وإلى أسرهم، التى عانت وتحملت فراقهم، من أجل الهدف الأعظم وهو بقاء مصر مرفوعة الرأس ولكى تبقى مصر هكذا، لابد أن نستحضر الروح التى بثها فينا، أبناء الوطن الشرفاء ونحن نواجه المحـــــن والأزمات التى تعتـرض طريقنـا ومن هذه الأزمات، تأتى جائحة فيروس "كورونا"، التى تجتاح العالم كله وما من مناسبة نلتقى فيها، إلا وأن أكرر شكرى باسم المصريين جميعًا إلى أبنائكم من الأطقم الطبية على ما يقدمونه من تضحية، فى مواجهة هذا الوباء، للحفاظ على صحة المصريين.

كما لا يفوتنى اليوم، أن أوجه لكم التحية بمناسبة ثورة الخامس والعشرين من يناير والتى عبرت عن تطلع المصريين، لبناء مستقبل جديد لهذا الوطن ينعم فيه جميع أبناء الشعب، بسبل العيش الكريم.

شعب مصر الأبى، إن الطريق مازال أمامنا طويلًا وما تم تحقيقه على الصعيد الاقتصادى الأمنى، هو مجرد خطوة على طريق بناء المستقبل الذى نسعى لتثبيت دعائم استقراره، وبناء الجمهورية الجديدة التى تحفظ كرامة المواطن المصرى، وتوفر له أفضل الظروف المعيشية.

ولعلكم تتابعون ما يحدث، من خلال مبادرة "حياة كريمة" التى تجوب كل محافظات مصر لتحقيق غد أفضل للأجيال القادمة ولكن هـذا الطريق لن يكـون ممهدًا، دون وجود عوائق تعترض مسيرتنا فى ظل تحديات ومخاطر تواجه الأمن القومى المصرى وقدر مصر أن تعيش وسط منطقة مضطربة كانت ولا تزال هى بؤرة الأحداث الدولية تتعارض فيها المصالح، وتتشابك فيها التوازنـات، وتتـغـيـر فيها التحالفات فما كان مستحيلًا بالأمس، أصبح ممكنًا اليوم وما كان من الثوابت فى الماضى، أضحى فى الحاضر، أمرًا قابلًا للتغيير ولا سبيل أمامنا لمجابهة كل هذه الأمور، إلا بوحدتنا وتماسكنا الوطنى فبهما دون غيرهما، نحافظ على ثوابتنا الوطنية التى لا تتدخل فى شئون الآخرين، ولا تقبل التفريط فى حقوق المصريين.

هذا هو عهدنا وتلك هى عقيدتنا التى لن نحيد عنها أبدًا مهما بلغت التحديات ومهما كانت الصعوبات.

ودائمًا وأبدًا وأخيرًا

تحيـا مصـر.. تحيـا مصـر.. تحيـا مصـر