لن ننسى تضحيات الشهداء.. رسائل السيسى فى عيد الشرطة الـ70 (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، عددا من الرسائل، خلال مشاركته فى احتفال عيد الشرطة الـ70، والذى أقيم فى أكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق.





ويوضح الإنفوجراف التالى أهم رسائل الرئيس السيسى للمصريين فى عيد الشرطة. وقال السيسى، خلال الاحتفال، إن الغاية الأسمى للدولة هى الحفاظ على بقائها وحفظ الأمن وتحقيق الأمان للمواطنين، وإن ذلك لن يتأتى إلا بوجود جهاز شرطة واع ومدرك لطبيعة وظيفته.

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