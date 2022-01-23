لن ننسى تضحيات الشهداء.. رسائل السيسى فى عيد الشرطة الـ70 (إنفوجراف)

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ويوضح الإنفوجراف التالى أهم رسائل الرئيس السيسى للمصريين فى عيد الشرطة.
وقال السيسى، خلال الاحتفال، إن الغاية الأسمى للدولة هى الحفاظ على بقائها وحفظ الأمن وتحقيق الأمان للمواطنين، وإن ذلك لن يتأتى إلا بوجود جهاز شرطة واع ومدرك لطبيعة وظيفته.
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