تعرف على أماكنها.. الصحة تطلق 38 قافلة طبية مجانية ضمن حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 38 قافلة طبية مجانية فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، خلال الفترة من يوم 23 وحتى أخر يوم من شهر يناير الجارى، بجميع محافظات الجمهورية، ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة".





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية سيتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف "عبدالغفار" أنه سيتم إطلاق أولى هذه القوافل اليوم وغدًا بمنطقتى أبوسليمان مركز شرق محافظة الإسكندرية، والشطب مركز دراو محافظة أسوان، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

ولفت إلى أنه سيتم إطلاق 9 قوافل طبية مجانية فى مناطق الوحدة الصحية بأم الحويطات – النصر مركز سفاجا محافظة البحر الأحمر، وكفر أباظة مركز الزقازيق محافظة الشرقية، ودير أبو حنس مركز ملوى محافظة المنيا، وفلسطين مركز الخارجة محافظة الوادى الجديد، ومركز طبى طرة بحى طرة محافظة القاهرة، والنجاح مركز التحرير محافظة البحيرة، وأبو شروف - قارة أم الصغير مركز سيوة محافظة مطروح، ووحدة أبو جريش الصحية مركز أبو صوير محافظة الإسماعيلية، وجاليا الأولى مركز بلقاس محافظة الدقهلية، وذلك فى يومى 24 و25 يناير.

وتابع "عبدالغفار" أنه سيتم إطلاق 5 قوافل طبية بمناطق المراشدة مركز الوقف محافظة قنا، وأبيس 8 مركز وسط محافظة الإسكندرية، والقبابات بحى أطفيح محافظة الجيزة، والجزازرة مركز المراغة محافظة سوهاج، ومنقباد محافظة أسيوط، يومى 25 و26 يناير.

ومن جانبها، قالت الدكتورة وفاء الصادق، مدير عام إدارة القوافل الطبية بالوزارة، إنه سيتم إطلاق قافلة طبية يومى 27، و28 من شهر يناير فى منطقة السعدى بشارة مركز الحسينية محافظة الشرقية، كما سيتم إطلاق قافلتين طبيتين بمنطقتى البراشية مركز فارسكور محافظة دمياط، واتريس حى منشاة القناطر محافظة الجيزة، يومى 28 و29 من الشهر نفسه.

وأضافت "الصادق" كما سيتم إطلاق 7 قوافل طبية بمناطق نجع الماسخ مركز المراغة محافظة سوهاج، والمناوفة مركز الحامول محافظة كفر الشيخ، وابشنا محافظة بنى سويف، والزاويا محافظة أسيوط، والندافين مركز الطود محافظة الأقصر، والحسينية مركز أطسا محافظة الفيوم، والمنشية الكبرى مركز كفر شكر محافظة القليوبية، وذلك خلال يومى 29 و30 من شهر يناير الجارى.

واختتمت "الصادق" أنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومى 30 و31 يناير بمنطقتى بلاد المال، بحرى مركز أبو تشت محافظة قنا، والرغامة غرب مركز كوم إمبو محافظة أسوان.