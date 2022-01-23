ضبط 3 أطنان لحوم ودواجن وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى الهرم

جدة - نرمين السيد - شنت أجهزة محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى عددا من الحملات تمكنت من خلالها من ضبط 3 أطنان لحوم ودواجن وكبدة ومصنعات لحوم ومفروم غير صالحة للاستهلاك الآدمى ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وذلك خلال الحملات التى تم تنفيذها على ثلاجات حفظ اللحوم ومحال الجزارة وبيع المجمدات والمطاعم.





وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مواصلة الحملات الرقابية فى إطار التنسيق الكامل بين مدير مديرية الطب البيطرى والأحياء والمراكز ومباحث التموين لضمان استمرار وفاعلية الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين بالإضافة إلى التصدى لأى مخالفة بكل حزم. وأشار إلى أن الحملات الرقابية قد تمكنت من ضبط 3 أطنان لحوم ودواجن وكبدة ومفروم غير صالحة للاستهلاك الآدمى وذلك بثلاجة ومفرمة وسيارة نص نقل باحياء الهرم والطالبية ومدينة أبوالنمرس.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف إسماعيل، مدير مديرية الطب البيطرى، أنه تم التحفظ على المضبوطات مع اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمه حيال المخالفين.

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