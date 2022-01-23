عاجل.. قرار جمهورى بالعفو عن مسجونين بمناسبة عيد الشرطة

جدة - نرمين السيد - ونشر القرار فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الأحد.
وشهد الرئيس السيسى احتفال عيد الشرطة الـ70، والذى أقيم فى أكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق.
ووجه الرئيس العديد من الرسائل للمصريين فى عيد الشرطة، أبرزها أننا لن ننسى تضحيات شهداء الشرطة، وأن الغاية الأسمى للدولة هى الحفاظ على بقائها وحفظ الأمن، وأن جهود الشرطة خير دليل على أن مصر تنجب رجالا يدركون قيمة الانتماء للوطن.
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