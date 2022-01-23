0 درجة مئوية.. لا مفاجآت فى طقس الغد (بيان تفصيلى)

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الإثنين، طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.





وعن الظواهر الجوية هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى قد تمتد إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 15 7

الإسكندرية 15 7

وادى النطرون 15 8

طنطا 15 7

شبين الكوم 15 7

دمنهور 15 7

بلطيم 16 8

مطروح 15 7

السلوم 14 8

سيوة 14 4

بورسعيد 15 7

دمياط 15 7

الزقازيق 15 7

المنصورة 15 7

الإسماعيلية 16 7

السويس 16 7

العريش 15 7

رفح 15 7

رأس سدر 17 7

نخل 14 1

نويبع 18 11

طابا 17 10

كاترين 10 0

الطور 19 10

شرم الشيخ 20 12

الغردقة 19 12

مرسى علم 20 10

الفيوم 15 3

بنى سويف 15 3

المنيا 15 3

أسيوط 15 3

سوهاج 16 5

قنا 17 5

الأقصر 19 6

أسوان 20 8

إدفو 20 8

أبوسمبل 19 7

الوادى الجديد 18 5

شلاتين 24 10

أبو رماد 23 11

حلايب 22 11

رأس حدربة 22 11

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 29 18

المدينة 24 11

الرياض 25 11

المنامة 20 17

أبوظبى 23 18

الدوحة 22 14

الكويت 19 9

دمشق 9 3-

بيروت 14 10

عمان 7 0

القدس 5 1

غزة 14 7

بغداد 16 3

مسقط 22 18

صنعاء 23 07

الخرطوم 30 16

طرابلس 13 10

تونس 14 6

الجزائر 14 3

الرباط 19 9

نواكشوط 31 20

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 3- 13-

اسطنبول 3 2-

إسلام آباد 14 5

نيودلهى 16 4

جاكرتا 31 25

بكين 2 6-

كوالالمبور 32 23

طوكيو 12 1

أثينا 5 1-

روما 13 1-

باريس 6 2-

مدريد 11 1

برلين 6 3

لندن 6 1

مونتريال 12- 14-

موسكو 9- 15-

نيويورك 1- 1-

واشنطن 3 1

أديس أبابا 24 9