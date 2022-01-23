بدء إنشاء موقف سرفيس حضارى بشارع ترعة الزمر بالعمرانية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ويساهم الموقف الجديد فى حل المشكلات المرورية بتلك المنطقة لاستيعاب أكبر عدد من سيارات السرفيس المنتشرة بصورة غير منظمة إلى جانب توفير الخدمة للمواطنين على أكمل وجه.

ووضعت محافظة الجيزة مخططا شاملا، ورؤية حضارية لتطوير عدد من مواقف السرفيس بأنحاء المحافظة، إلى جانب إنشاء مواقف حضارية لخدمة المواطنين، وذلك فى إطار خطة الدولة نحو تطوير منظومة المواقف وساحات الانتظار لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.