جدة - نرمين السيد - ويساهم الموقف الجديد فى حل المشكلات المرورية بتلك المنطقة لاستيعاب أكبر عدد من سيارات السرفيس المنتشرة بصورة غير منظمة إلى جانب توفير الخدمة للمواطنين على أكمل وجه.
ووضعت محافظة الجيزة مخططا شاملا، ورؤية حضارية لتطوير عدد من مواقف السرفيس بأنحاء المحافظة، إلى جانب إنشاء مواقف حضارية لخدمة المواطنين، وذلك فى إطار خطة الدولة نحو تطوير منظومة المواقف وساحات الانتظار لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدء إنشاء موقف سرفيس حضارى بشارع ترعة الزمر بالعمرانية (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.