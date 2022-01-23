الرئيس السيسى يصدرعفوا رئاسيا بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 13 لسنة 2022 بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير الموافقين الخامس والعشرين من يناير لعام 2022.

نشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد.