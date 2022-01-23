نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الآن حالًا”.. استعلام فاتورة التليفون الأرضي يناير 2022 برقم التليفون عبر موقع المصرية للاتصالات في المقال التالي

عمر شويل - جدة توفر الشركة المصرية للاتصالات خدمة استعلام فاتورة التليفون بكل سهولة ويُسر، حيث أتاحت الكثير من الطرق التي تُمكن المواطنين من السداد توفيرًا للوقت والجهد، فهي تتضمن العديد من الخدمات الإلكترونية وخاصة بعد انتشار الجائحة في البلاد للحد من التزاحم وانتقال العدوى بين الأشخاص، ولهذا كان الخيار الأفضل هو الاتجاه نحو تقديم خدمات إلكترونية مميزة لملايين المواطنين على مستوى الجمهورية من خلال موقع الشركة الرسمي على شبكة الإنترنت.

طريقة استعلام فاتورة التليفون الأرضي 2022

يُمكنك الآن الاستعلام عن فاتورة التليفون عن طريق الخطوات التي جاءت على النحو التالي وذلك بحسب ما ذكرته مصادر مسؤولة في الشركة المصرية للاتصالات خلال الساعات الماضية:

أنتقل مباشرة إلى رابط الرسمي الخاص بشركة وي.

سجل دخول عبر البوابة الرسمية ثم أنقر على خانة الاستعلام عن الفاتورة.

قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها بدقة كاملة.

أنقر على خانة أظهر الفواتير وسوف تظهر لك قيمة استهلاكك.

طرق التواصل مع خدمة عملاء الشركة

وفرت الشركة رقم خاص للتواصل مع خدمة العملاء لكي يتم الاستفسار من خلال تلك الأرقام أو تقديم شكاوى أو غيرها، كما يُمكن من خلالها الاستعلام عن القيمة الخاصة بالفاتورة المستحقة والأرقام جاءت على النحو التالي:

19777

111

01555000111

خطوات سداد قيمة الفاتورة المستحقة

بعد الحديث عن طريقة استعلام فاتورة التليفون الأرضي 2022 من الشركة المصرية للاتصالات، دعنا نتطرق لمعرفة ما هي الطرق التي يمكن من خلالها سداد فاتورة التليفون بدون أي مجهود:

لكي تتمكن من سداد الفاتورة الخاصة بك في حال استحقاق ذلك لابد من التوجه مباشرة إلى أقرب فرع من فروع شركة وي المتواجدة في أنحاء جمهورية مصر العربية.

يُمكنك أيضًا سدد قاتورة التليفون عن طريق أي مكتب بريد متواجد قريب منك.

سداد فاتورة التليفون يُمكنك سدادها عبر ماكينات الصرف الآلي سواء للبنك الأهلي أو التجاري أو ال سي أي بي في جميع الجمهورية.

عن طريق الموقع الرسمي الخاص بالشركة المصرية للاتصالات عن طريق بطاقة الائتمان الخاصة بك.

مواعيد فترة السماح لتسديد فاتورة التليفون الأرضي

المصرية للاتصالات حددت النظام الخاص بالتحصيل لجميع العملاء وهو نظام الربع السنوي والمستحق في شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر وتكون فترة السماح منتهيه في 15 نوفمبر، وبعدها يتم قطع الاتصال ويُصبح ذلك الخط الخاص بك استقبال فقط، ولكن في حالة عدم السداد الفواتير حتى 15 مارس 2022 فسوف يتم إيقاف خدمة الاستقبال ويتم دفع غرامة مالية 10جنية.