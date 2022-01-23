ضمان شركة «سوبر جيت» لتنفيذ مشروع النقل الداخلى بالعاصمة الإدارية يُثير مناقشات النواب... والأعضاء:«يدعم المشروعات الوطنية» ..«فيديو وصور»

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شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، صباح اليوم، جدلا واسعا نتيجة مناقشة مشروع قانون الإذن لوزير المالية بضمان شركة «سوبر جيت»، حيث انقسم الأعضاء ما بين مؤيد ومعارض لمشروع القانون.

دوت الخليج

قال النائب علاء قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن شركة السوبر جيت قدمت خلال السنوات الماضية اسهامات كبيرة وواضحة في عملية النقل ، موضحا أن تاريخها يثبت مدي جديتها في عملية القرض من اجل تطوير خدماتهم.

علاء قريطم: يسهل الانتقال للعاصمة الإدارية الجديد

وأضاف قريطم خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت)، ان القرض المطلوب من أجل تطوير المنظومة وليس لأمر أخر ، ولذلك فالموافقة على القرض أمر مقبول.

وثمن النائب جهود الدولة لتيسير الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة ، من خلال احداث تطوير في منوظمة النقل من خلال مشروع القانون، معلنا موافقته على القانون .

وشدد قريطم، انه بصدد هذا القرض سيتم تنفيذ النقل الداخلي داخل العاصمة الإدارية الجديدة لشراء وتشغيل عدد (120) اتوبيس مينى باص وإنشاء الجراج من الجهاز المصرفي المصرى بحد اقصى 800 مليون جنيه، مما يسهل الحركة داخل العاصمة الادارة، مشيرا الى أن التطوير سيساهم بشكل كبير في تنطوير الخدمة .

وقال أن شركة الاتحاد العربي شركة عريقة وتعمل فى العديد من الدول العربية، مشيرا الى ا نه قد تبين للجنة المشتركة موقف الشركة المالي وقدرتها على الاستفادة من القرض وسداده، مثمنا جهود الدولة لتيسير الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وطالب قريطم بانشاء جراج للشركة للحفاظ على الاسطول النقل للشركة لتكون بشكل لائق تكون عليه العاصمة الادارية الجديدة ، قائلا :" أن دخول شركة "سوبر جيت" للسوق المصري أضفى نقلة نوعية وثورة كبيرة في مجال السياحة والنقل في مصر وذلك من خلال الالتزام بتقديم الأفضل للمسافرين في كل وقت وإضفاء أجواء المتعة والراحة والأمان على جميع الرحلات سواء الداخلية أو الخارجية وقد عملت سوبر جيت على توسيع رقعتها الجغرافية لتشمل النقل إلى جميع المحافظات وتأمين رحلاتها من خلال اسطول كبير من الحافلات الفخمة.

أحمد عاشور: مشروع القانون يدعم الشركات الوطنية

وقدم النائب أحمد عاشور، عضو مجلس النواب، الشكر للجنة المشتركة علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنفيذ مشروع النقل الداخلى للعاصمة الإدارية حيث الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة سوبر جيت، والذى يستهدف دعم مشروع النقل الداخلى للعاصمة الإدارية.

وأضاف عاشور، أن مشروع القانون يهدف لتشجيع الشركات الوطنية ولاسيما في العاصمة الإدارية الجديدة والتي بنيت بأيادي مصرية خالصة، مؤكدا أن مشروع القانون جاء لتكليل هذا المجهود، معلنا موافقة علي مشروع القانون.

كما قدم عضو مجلس النواب، الشكر للحكومة علي تقديمها هذا المشروع، لافتا أن وزارة النقل طالبت إعداد مشروع قانون بالضمانة المطلوبة للشركة لتمويل جانب من التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمرحلة التجريبية الأولى لمشروع تنفيذ النقل الداخلى داخل العاصمة الإدارية الجديدة، وتنفيذا لأحكام الدستور، الذى يقضى بأنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب.

جمال عبيد: يكلل الجهود المبذولة في العاصمة الإدارية

وقدم النائب جمال عبيد، عضو مجلس النواب، الشكر للجنة الخطة والموازنة علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنفيذ مشروع النقل الداخلى للعاصمة الإدارية حيث الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة سوبر جيت، والذى يستهدف دعم مشروع النقل الداخلى للعاصمة الإدارية، معلنا موافقته علي مشروع القانون.

وأضاف عبيد، مشروع القانون جاء ليكلل الجهود التي بذلت في العاصمة الإدارية، لافتا أن مشروع القانون يساهم في دعم شبكة الطرق التي تنفذها الدولة المصرية. وطالب عضو مجلس النواب، شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة بتوفير وسائل نقل لطلبة الجامعات الذين يتنقلون من محافظة لأخري.

سحر بشير: شركة «سوبر جيت» حلت أزمات كثيرة و كانت بديل للقطارات

قدمت النائبة سحر بشير، عضو مجلس النواب، الشكر للجنة الخطة والموازنة علي تقريرها بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنفيذ مشروع النقل الداخلى للعاصمة الإدارية حيث الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة سوبر جيت، والذى يستهدف دعم مشروع النقل الداخلى للعاصمة الإدارية.

وأكدت بشير، أن شركة النقل الدولي "السوبر جيت" شركة مهمة وتحل أزمات كثيرة وكانت بديل للقطارات في أوقات عديدة، مطالبة بالاهتمام بمشروعات النقل الداخلي في المحافظات لأن هناك مغالاة في تعريفة الأجرة داخل بعض مراكز المحافظات ومن الضروري الاهتمام بهذا الأمر.

عصام ياسين: مشروع القانون جاء متناسق مع الدستور

وأعلن النائب عصام ياسين، عضو مجلس النواب، موافقته علي مشروع قانون مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنفيذ مشروع النقل الداخلى للعاصمة الإدارية حيث الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة سوبر جيت، والذى يستهدف دعم مشروع النقل الداخلى للعاصمة الإدارية.

وأضاف ياسين، أن فلسفة مشروع قانون متناسقة مع نص المادة 127 من الدستور علي أن لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب. وتابع عضو مجلس النواب: ومن هنا جاءت فكرة تقدم شركة السوبر جيت بالاقتراض للقيام بمشاريع استثمارية تنفيذا لتوجيهات القيادةالسياسية، لافتا أن الشركة لديها القدرة علي تسديد هذا القرض.

أحمد دراج ينتقد مشروع قانون الإذن لوزير المالية بضمان شركة السوبر جيت

ومن جانبه، قال النائب أحمد دراج، عضو مجلس النواب، أننا في صدد مشروع قانون اقتراض شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت) قرض بقيمة 800 مليون جنيه لشركة رأسمالها 900 مليون جنيه، لافتا أن مشروع القانون أشار إلي أن الدستور أكد علي أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب.

وأضاف دراج: تركنا قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 115 لسنة 1968 والذي ينص علي أنه في شأن الإذن لوزير الخزانة في ضمان الهيئات العامة والمؤسسات العامة، مؤكدا أن شركة الاتحاد العربي ليس لها هيئة عامة ولا مؤسسة عامة حتي يتم ضمانتها، و علي الشركة أن تتجه للبنك مباشرة لأخذ القرض، متسائلا ما الذي يجعل وزير المالية يضمن الشركة والتي تعتبر من القطاع الخاص.

وتابع عضو مجلس النواب: نحن في صدد مشروع لايجوز مناقشته ولا يجوز لوزير المالية أن يضمن مؤسسة غير عامة ولا بد من إيقاف مشروع القانون.

أحمد فرغلى يرفض مشروع قانون قرض السوبر جيت للعاصمة الإدارية

قال النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، أرفض مشروع قانون الإذن لوزير المالية بضمان شركة السوبر جيت لعدة أسباب، أولا أن نهج الحكومة هو التوسع في الاقتراض لحل أي مشكلة، لافتا أن قيمة القرض 800 مليون والمشروع أكد علي أنه سيجدد 120 أتوبيس يعني افتراض أن سعر الأتوبيس 2 مليون جنيه، ليصل الإجمالي 240 مليون جنيه، وهو الأمر الذي يتوقع بإنشاء موقف تبلغ قيمته 560 مليون جنيه، واصفا ذلك: الشركة هتقوم بإنشاء موقف أم مطار.

وأضاف فرغلي: مشروع القانون لم يوضح الضمانات وكيفية الضمانات للشركة، متسائلا لماذا لا تذهب الشركة لأي بنك لاقتراض المبلغ. وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن الحكومة بدأت تتوسع في القروض وهذا مؤشر خطير والحكومة، قائلا: مبقاش عندها أي حلول غير الاقتراض بس.

داليا السعدني تطالب النواب بتأجيل الموافقة علي مشروع القانون لحين وجود خطة لتطوير الشركة

قالت النائبة داليا السعدني، عضو مجلس النواب، أن الشركات الوطنية عندما تطلب قروض تلجأ إلي مجلس النواب دون توضيح خطة تطويرها لضمان سداد هذه القروض، مؤكدا أن شركة الاتحاد العربي للنقل والسياحة (السوبر جيت) ليست الأولي، فشركة مصر للطيران طالبت من قبلها قرض.

وأضافت السعدني: من المعروف أن هذه الشركات محتكرة للسوق ولديها سوء خدمة، لافتا أن الاقتراض أصبح هو الحل لهذه الشركات.

وتسائلت عضو مجلس النواب، عن كيفية تطوير الشركة نفسها في ظل الاعتماد علي مجلس النواب لأخذ القروض، مطالبة النواب بتأجيل الموافقة لحين إسال الشركة خطة تطوير واضحة وخطة لزيادة الدخل بدون الاقتراض من مال الدولة.