/674419/وزير-البترول-تطوير-منظومة-أسطوانات-البوتاجاز-بدعم-من-القيادة-السياسية-ساهم-في-تجاوز-التحديات-والأزمات

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن تطوير ورفع كفاءة منظومة توفير اسطوانات البوتاجاز بالسوق المحلي ساهم في توفير هذه السلعة الاستراتيجية بشكل آمن ومستقر للمستهلكين خلال السنوات الست الماضية وتجاوز التحديات و الأزمات.

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وأكد الملا، أن المتابعة والدعم الكامل الذي أعطته القيادة السياسية لهذا الملف، وأن تطوير هذه المنظومة تم جنبا إلي جنب مع التوسع في مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمدن والقري والتي ساهمت في تراجع استهلاك البوتاجاز من نحو ٢ر٤ مليون طن سنويا في عام ٢٠١٨ الي ٦ر٣ مليون طن خلال العام 2020/2021.

جاء ذلك خلال رئاسة المهندس طارق الملا اجتماع الجمعية العامة لشركة الغازات البترولية ( بتروجاس) عبر الفيديوكونفرانس لإعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي ٢٠٢٢-٢٠٢٣.

وزير البترول: تطوير منظومة أسطوانات البوتاجاز بدعم من القيادة السياسية ساهم في تجاوز التحديات والأزمات

وأشار وزير البترول، إلي أن قطاع البترول قام بتطوير هذه المنظومة بالكامل ورفع كفاءة عمليات استقبال البوتاجاز والنقل والشحن وتعبئة الاسطوانات والتداول والتوزيع حتى وصول السلعة للمستهلك النهائي، مؤكدا علي أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادى للدولة و تصحيح اليات التسعير للوقود في توفير الموارد اللازمة لتطوير منظومة البوتاجاز وبنيتها الأساسية والتي يعد تطويرها نتاجاً للإصلاح الذى تبنته الدولة.

وثمن الملا، التطوير الذى شهدته العديد من مواقع إنتاج وتعبئة أسطوانات البوتاجاز خلال العام الماضى في إطار برنامج شامل لتطوير كافة المواقع الإنتاجية للوصول إلى أعلى مستوى من الاداء و رفع معدلات السلامة والامن الصناعي و مواكبة التطور التكنولوجي والتحول الرقمي، بالإضافة إلي تطوير مهارات الكوادر البشرية لتواكب التطور الحالي في منظومة التشغيل، مشيرا إلي تطوير منطقة إنتاج القطامية بالقاهرة الكبري كأحد اهم النماذج في هذا الشأن .

وأوضح المهندس رأفت عبدالهادي رئيس شركة بتروجاس، أهم ملامح ومشروعات الموازنة الاستثمارية للعام المالى المقبل ٢٠٢٢-٢٠٢٣ ، وحجم الأعمال التي تم تنفيذها لتطوير البنية الاساسية ومناطق تعبئة وإنتاج وتداول اسطوانات البوتاجاز التابعة للشركة و المشروعات المخططة في هذا الصدد.

حضر أعمال الجمعية الجيولوجي اشرف فرج وكيل اول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه، و الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والدكتور هشام لطفي مساعد الوزير للشئون القانونية و المحاسب هشام نورالدين رئيس الادارة المركزية لمكتب الوزير و المحاسب أشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية و المهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية و المحاسب محمد عبدالفتاح وكيل اول الجهاز المركزي للمحاسبات والاستاذ محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول وممثلى وزارات المالية والتخطيط والتجارة والصناعة ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.