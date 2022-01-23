/674400/الصحة-تطلق-38-قافلة-طبية-مجانية-بمحافظات-الجمهورية

أطلقت وزارة الصحة والسكان، 38 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، خلال الفترة من يوم 23 وحتى أخر يوم من شهر يناير الجاري، بجميع محافظات الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة".

دوت الخليج

الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أكد أن القوافل الطبية سيتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

القوافل تضم كافة التخصصات الطبية

وأوضح عبد الغفار، أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة. وأضاف أنه سيتم إطلاق أولى هذه القوافل اليوم وغدًا بمنطقتي أبوسليمان مركز شرق محافظة الإسكندرية، والشطب مركز دراو محافظة أسوان، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

إطلاق 9 قوافل طبية مجانية

كما لفت إلى أنه سيتم إطلاق 9 قوافل طبية مجانية في مناطق الوحدة الصحية بأم الحويطات – النصر مركز سفاجا محافظة البحر الأحمر، وكفر أباظة مركز الزقازيق محافظة الشرقية، ودير أبو حنس مركز ملوي محافظة المنيا، وفلسطين مركز الخارجة محافظة الوادي الجديد، ومركز طبي طرة بحي طرة محافظة القاهرة، والنجاح مركز التحرير محافظة البحيرة، وأبو شروف - قارة أم الصغير مركز سيوة محافظة مطروح، ووحدة أبو جريش الصحية مركز أبو صوير محافظة الإسماعيلية، وجاليا الأولى مركز بلقاس محافظة الدقهلية، وذلك في يومي 24 و25 يناير.

إطلاق 5 قوافل طبية بمناطق المراشدة

"عبدالغفار" أشار إلى نه سيتم إطلاق 5 قوافل طبية بمناطق المراشدة مركز الوقف محافظة قنا، وأبيس 8 مركز وسط محافظة الإسكندرية، والقبابات بحي أطفيح محافظة الجيزة، والجزازرة مركز المراغة محافظة سوهاج، ومنقباد محافظة أسيوط، يومي 25 و26 يناير.

إطلاق 10 قوافل يومي 26 و27 يناير بمناطق الأسمرات

"عبدالغفار" أشار أيضا إلى إطلاق 10 قوافل أخرى يومي 26 و27 يناير بمناطق مركز طبي الأسمرات، حي المقطم محافظة القاهرة، وبولاق مركز الخارجة محافظة الوادي الجديد، ونهطاي مركز زفتى محافظة الغربية، والطود مركز كوم حمادة محافظة البحيرة، ودير البرشا مركز ملوي محافظة المنيا، وسيف الدين مركز الزرقا محافظة دمياط، والمراقي (بهى الدين - مشندت) مركز سيوة محافظة مطروح، وعرب عايش – الزعفرانة مركز رأس غارب محافظة البحر الأحمر، ووادي عبادي 2 مركز ادفو شرق محافظة أسوان، وزوير مركز شبين الكوم محافظة المنوفية.