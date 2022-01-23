آخر أخبار مسابقة التربية والتعليم 2022 ، بعد إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارت هامة الاسبوع الماضي والتى تتعلق بزيادة الحد الأدنى للأجور، وتعيين 30 ألف معلم كل عام على مدار خمس سنوات، تتضاعف عمليات البحث على التفاصيل المتعلقة بمسابقة وزارة التربية والتعليم.

دوت الخليج

آخر أخبار مسابقة التربية والتعليم 2022

وفى تصريح لوزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، سبق أن أعلن عن تفاصيل قليلة بشأن مسابقة الوزارة لتعيين المعلمين، حيث أشار إلى أنها ستتم وفقًا لشروط محددة، حيث ستكون الأولية للمعلمين أصحاب الخبرة.

ومن المقرر أن يدخل مسابقة التربية والتعليم العديد من خريجي كليات التربية بجميع التخصصات، وذلك للحصول على فرصة العمل حيث سيتم تعيين حوالي 30 ألف معلم كل عام من أجل الوصول إلى مقدار يغطي كافة الاحتياجات الخاصة بالعملية التعليمية.

مسابقة التربية والتعليم

وجاءت قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى إطار تحقيق اكتفاء بالنسبة للاحتياجات من منظومة التعليم فى مصر ورفع كفاءة التعليم بما يساهم فى تطوير المنظومة.

ووفقًا لما أعلنت عنه وزارة التربية والتلعيم، فإنه من المتوقع أن تكون الأولوية للمعلمين خريجي التعليم الأساسي والمواد الأساسية.

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كما أشارت الوزارة إلى أنه من المقرر أيضًا تطبيق كافة المعايير الخاصة بالشفافية على أن تكون عملية التقديم إلكترونيًا ولن يكون هناك تدخل بشري فى هذا الإطار.