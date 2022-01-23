/674405/هاني-شاكر-يقاضي-طارق-الشناوي-بعد-اتهامه-بالإساءة-للفن

كشف المستشار ياسر قنطوش، محامي الفنان هاني، نقيب المهن الموسيقية، بقيام الأخير برفع دعوى قضائية ضد الناقد الفني طارق الشناوي، وذلك بعد أن اتهم نقيب الموسيقيين بمحاولته الإساءة للفن المصري، بعد منعه عدد من مطربي المهرجانات من الغناء.

دوت الخليجيرصد بيان هاني شاكر ضد طارق الشناوي بعد إساءته له

وجاء في بلاغ هاني شاكر ضد طارق الشناوي: بتاريخ 18/1/2022، قام المشكو في حقه طارق أحمد السيد الشناوي بكتابة مقال اليوم هاجم فيها الفنان هاني شاكر، بعد قراراته الأخيرة بخصوص مطربين المهرجانات والتي طالب فيها تغيير مطربين المهرجانات لاسمائهم حيث قرر المشكو في حقه إن المشهد الأخير للفن أصبح به عشوائية مشيرًا إلى أن هاني شاكر أصبح يهين الفن المصري.

بلاغ للنائب العام ضد طارق الشناوي بواسطة هاني شاكر

وتابع البلاغ: وأضاف المشكو في حقه أن أمير الغناظ والتقوى والورع العربي أصبح يصدر في الأشهر الأخيرة قرارات عشوائية تهين الفن ويطلب من المطربيين تغيير أسمائهم سواء كانت حقيقية أم شهرة إلى أسماء يراها هو مهنية وهذا هو شرط لعودتهم للغناء،مجلس النقابة لا حول ولا ق يوافق ويبصم بالعشرة على تلك القرارات التي تخاصم العقل والمنطق، الحمدلله أن فريد الأطرش لم يظهر في عهد أمير الغناء وإلا طلب منه تغيير اسمه إلى فريد عبد السميع.

واستكمل البلاغ: وعلى إثر تلك الكلمات في المقال قامت العديد على القنوات الفضائية باستضافة المشكو في حقه كضيف في لقاء تليفزيوني وقرر مانشره في مقاله الصحفي من هجوم على الفنان هاني شاكر.

وفي ختام البلاغ طالب الفنان هاني شاكر، بالتماس التحقيق في تلك الواقعة واتخاذ اللازم قانونا حيال المشكو في حقه وسماع الفيديوهات التي قدم فيها المشكو في حقه بالتشهير بالطلب وبسمعته ووظيفته.

بيان النقابة ضد مطربي المهرجانات

هذا وأصدرت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة المطرب هاني شاكر، بيانا شديد اللهجة، بشأن مطربي المهرجانات، وما حدث من جدل بعد قرار قبولهم من النقابة بشرط تغيير أسمائهم لاسماء مناسبة، وجديرة بالاحترام.

وجاء بيان نقابة الموسيقيين، على النحو التالي: نقابة المهن الموسيقية تهيب ببعض المنصات الأعلامية والقنوات أن تتحري الدقة فيما ينشر وتؤكد أن النقابة لم تتراجع عن موقفها ممن ليس عضوا بها أو مصرح له ضمن القائمة التي نشرتها وتجدد كلما تغيرت حالاتهم التي تم من أجلها رفضهم، وأن النقابة تقبل أو ترفض أي متقدم للغناء وفقآ لقواعد صوتيه وفنية معروفة سلفآ وستظل أبدآ لاتغيير ولاتبديل هذا أولآ.

نقابة الموسيقيين ترد على جدل تغيير اسماء مطربي المهرجانات

واضافت: خامسآ نقابة المهن الموسيقية ليست أحوال مدنيه تغير وتبدل الأسماء لكنها معنية بالحفاظ علي شكل وهيئة المطرب ومقومات شخصيته بجانب المحتوي من كلمة وحركة فأذا كان إسم شهرة المتقدم لعضويتها صادم للمجتمع أو ذودلالات مرفوضه أخلاقيآ أو مستهجنه لدي جموع المصرين توجب علي النقابة طلب تغيره إلي ماهو مقبول للحفاظ علي أغنية تليق بمجتمع محاط بقيم وأخلاق رصينة ومنها شخصية المؤدي وهيئته التي منها اسم شهرته الذي لاينفصل عنه.

واختتمت: وقد حدث ذلك في تاريخ النقابة حتي مع كبار المطربين وغيروا حتي اسمائهم الحقيقية إلي أسماء أخري لاتثير استجهان المجتمع