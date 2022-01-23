/674406/بدون-محمد-صلاح-تشكيل-ليفربول-الرسمي-لمواجهة-كريستال-بالاس-بالدوري-الإنجليزي

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويغيب عن ليفربول في مواجهة اليوم الثنائي الناري محمد صلاح وساديو ماني، بسبب التواجد مع منتخبات بلادهم للمشاركة في كأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

ويريد ليفربول تحقيق الفوز من أجل تقليل النقاط مع مانشستر سيتي المتصدر والذي تعادل بالأمس أمام ساوثهامبتون بهدف لكل فريق.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة ولديه مباراة مؤجلة بخلاف مباراة الدوري اليوم وفي حال الفوز بها سيتقلص فارق النقاط إلى 5 فقط.

وفيما يلي تشكيل ليفربول الرسمي للمباراة:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون

خط الوسط: فابينيو، جوردان هندرسون، كيرتس جونز

خط الهجوم: أوكسليد شامبرلين، دييجو جوتا، روبرتو فيرمينو

تشكيل كريستال بالاس:

حراسة المرمى: جويتا

خط الدفاع: وارد، جويهي، أندرسون، ميتشيل

خط الوسط: هوجيس، شلوب، جالاجير

خط الهجوم: أوليس، ماتيتا، إدوارد

وتنطلق المباراة في تمام الرابعة عصراً بتوقيت مصر وتقام على ملعب سيلهرست بارك.

موعد مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس.. والقنوات الناقلة

يدخل فريق ليفربول الإنجليزي مباراته اليوم الأحد ، أمام كريستال بالاس، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة عصرًا ضمن مواجهات الجولة الـ 23 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة مباراة كريستال بالاس وليفربول عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium.

وحقق ليفربول الفوز على نظيره أرسنال بنتيجة 2/0، على ملعب "أنفيلد"، ضمن لقاء الإياب من الدور نصف النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية.

وبدأ ليفربول المباراة بقوة وحاول أن يسجل عن طريق عدة فرص خطيرة، بينما لاعبوا أرسنال لم يقدموا لقاء جيد وحاولوا أن يهددوا مرمى الريدز من خلال الهجما المرتدة ولكنهم لم ينجحوا.

مباراة ليفربول وكريستال بالاس

وسجل جوتا دفين ليفربول في المباراة بالدقيقتين 19 و77، ولم يفلح أرسنال في العودة، لينتهي اللقاء بهدفين نظيفين لصالح الريدز.

وبتلك النتيجة يضرب ليفربول موعداً مع تشيلسي في نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

تشكيل ليفربول أمام آرسنال:

حراسة المرمى: كيفين كيليهير

خط الدفاع: أندرو روبيرتسون - فيرجل فان دايك - جويل ماتيب - ترينت ألكساندر أرنولد

خط الوسط: كورتس جونز - فابينيو - جوردان هندرسون

خط الهجوم: جوردون - ديوجو جوتا - روبيرتو فيرمينو

وفي الجانب المقابل اعلن مايكل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال عن تشكيل فريقه لمواجهة ليفربول، في إياب دور نصف النهائي يكأس الرابطة.

تشكيل آرسنال أمام ليفربول:

حراسة المرمى: رامسديل

خط الدفاع: كيران تيرني - جابريل - بن وايت - تاكهيري تومياسو

خط الوسط: جابريل مارتينيلي - سميث رو - سامبي لوكونجا - مارتن أوديجارد - بوكايو ساكا

خط الهجوم: ألكساندر لاكازيت