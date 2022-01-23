موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل أبو العروسة 3

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خرجت أغنية الفنان مدحت صالح التي تحمل اسم "راجعين"، لتعلن قرب موعد عرض الجزء الثالث من المسلسل الإجتماعي أبو العروسة، ويتلهف الجمهور لمتابعة هذا الجزء من المسلسل الذي أحبه على مدار الأعوام الماضية.

دوت الخليج يرصد موعد عرض الحلقة الأولى من الموسم الثالث لمسلسل أبو العروسة

بداية عرض مسلسل أبو العروسة 3

أعلنت شبكة قنوات dmc عن موعد بدء عرض الموسم الثالث من مسلسل "أبو العروسة"، وهو يوم الأربعاء القادم، بتاريخ 26 يناير الجاري، حيث عرضت قنوات دي أم سي لقطات من تصوير العمل، محصوبة بنغمات أغنية راجعين للمطرب مدحت صالح، المشارك في بطولة مسلسل أبو العروسة.

أبطال مسلسل أبو العروسة

يتشارك في بطولة مسلسل "أبو العروسة" عدد من النجوم الكبار، والوجوه الشابة، وهم: سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، رانيا فريد شوقي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، والمسلسل من إخراج كمال منصور، تأليف هاني كمال.

قصة مسلسل أبو العروسة

تدور قصة مسلسل "أبو العروسة" حول الأحداث التي تدور داخل الأسرة بين الآباء والأبناء، وما ينتج من مشكلات نظرًا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذي طرأ على المجتمع، ويركز المسلسل على الطبقة الوسطى والتحولات التي أصابتها، وشخصية الموظف المصري وكيف تغيرت في الفترة الأخيرة.

أعاد مسلسل أبو العروسة الدراما الإجتماعية للقنوات المصرية مرة أخرى، بعد سييطرة مسلسلات الأكشان، التي كانت لا تنقل سوى الخلافات والبلطجة والجريمة، وشاهد الجمهور تفاصيل صغيرة تحدث في حياة معظم الأسر مصرية، وكيف جسدها المسلسل بمنتهى الواقعية، وقدم لها حلولًا أيضًا.

نجاحات مسلسل أبو العروسة الأجزاء القديمة

وكان حقق مسلسل “أبو العروسة” الذي أدى بطولته قامة من من مبدعي الفن في مصر وهما الفنان سيد رجب والفنانة القديرة سوسن بدر، نجاحًا باهرًا واستطاع بجوه العائلي الدافئ الذي يعرض تفاصيل معيشة الطبقة المتوسطة، خطف قلوب الجماهير الأمر الذي جعل متابعي المسلسل في حرص دائم على معرفة أي جديد عن العمل .