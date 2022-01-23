/674412/التشكيل-الرسمي-لمواجهة-ليستر-سيتي-وبرايتون-بالدوري-الإنجليزي

تقام بعد قليل مباراة ليستر سيتي وبرايتون، ضمن مباريات الجولة رقم 23 للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتنطلق المباراة في تمام الرابعة عصراً ويستضيف ملعب كينج باور هذه المواجهة المرتقبة.

وفيما يلي تشكيل الرسمي للمباراة:

ليستر سيتي:

حراسة المرمى: بيتر شمايكل

خط الدفاع: جاستن، أمارتي، سوينشو، توماس

خط الوسط: دوسابري هال، تيليمانس، ماديسون

خط الهجوم: لوكمان، بارنس، باتسون داكا

تشكيل برايتون:

حراسة المرمى: سانشيز

خط الدفاع: كوكوريلا، وبستر، موباي، ماك أليستر

خط الوسط: تروسارد، جروس، مودر

خط الهجوم: ألزبات، بورن، فيلتمان

بدون محمد صلاح.. تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول التشكيل الرسمي للريدز لمواجهة كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي.

ويغيب عن ليفربول في مواجهة اليوم الثنائي الناري محمد صلاح وساديو ماني، بسبب التواجد مع منتخبات بلادهم للمشاركة في كأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

ويريد ليفربول تحقيق الفوز من أجل تقليل النقاط مع مانشستر سيتي المتصدر والذي تعادل بالأمس أمام ساوثهامبتون بهدف لكل فريق.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة ولديه مباراة مؤجلة بخلاف مباراة الدوري اليوم وفي حال الفوز بها سيتقلص فارق النقاط إلى 5 فقط.

وفيما يلي تشكيل ليفربول الرسمي للمباراة:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون

خط الوسط: فابينيو، جوردان هندرسون، كيرتس جونز

خط الهجوم: أوكسليد شامبرلين، دييجو جوتا، روبرتو فيرمينو

وتنطلق المباراة في تمام الرابعة عصراً بتوقيت مصر وتقام على ملعب سيلهرست بارك.

موعد مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس.. والقنوات الناقلة

يدخل فريق ليفربول الإنجليزي مباراته اليوم الأحد ، أمام كريستال بالاس، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة عصرًا ضمن مواجهات الجولة الـ 23 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة مباراة كريستال بالاس وليفربول عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium.

وحقق ليفربول الفوز على نظيره أرسنال بنتيجة 2/0، على ملعب "أنفيلد"، ضمن لقاء الإياب من الدور نصف النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية.

وبدأ ليفربول المباراة بقوة وحاول أن يسجل عن طريق عدة فرص خطيرة، بينما لاعبوا أرسنال لم يقدموا لقاء جيد وحاولوا أن يهددوا مرمى الريدز من خلال الهجما المرتدة ولكنهم لم ينجحوا.