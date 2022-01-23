/674413/إلهام-شاهين-تدافع-عن-فيلم-أصحاب-ولا-أعز-معروض-على-نيتفليكس-اللي-فيها-ستات-بتقلع-ملط

دافعت الفنانة القديرة إلهام شاهين، عن فيلم «أصحاب ولا أعز»، الذي أحدث ضجة عريمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، متعجبة من الاتهامات المسيئة له بشأن تشيجعه على المثلية الجنسية، ومسيرة إلى أنه هذا هدف من أهداف مواضيع منصة نتفليكس.

دوت الخليج يرصد تعليق إلهام شاهين على جدل فيلم أصحاب ولا أعز

وكتبت إلهام شاهين عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: «الفيلم اللى عاملين ضجه عليه .. أصحاب ولا أعز . . لسه شايفاه .. فيلم جميل و حقيقى .. مشاكل حياتيه عاديه.. إيه يعنى لو فيه شخص واحد يقال عنه إنه مثلى ولا نرى ذلك».

حرية شخصية وبيناقش قضية موجودة بالفعل

وتابعت إلهام شاهين حديثها: «دى حريه شخصيه .. و شخصيات موجوده فى حياتنا .. و المجتمع العربى فيه بلاوى أكتر بكتير جدا من اللى إتقدم فى الفيلم .. مش فاهمه سبب الضجه المفتعله على فيلم معروض على نتفليكس فقط .. اللى هى مش موجوده عند الناس العاديه أو المتحفظه لإن فيها أفلام أجنبيه فيها ستات بتقلع ملط و مشاهد جريئه جدا .. يعنى حلال على الفيلم الأجنبي.. و حرام على الفيلم الناطق بالعربيه لمجرد حوار جرئ فى المواجهه و غير معتاد ..مجتمع مهووس».

إلهام شاهين تهاجم صناع السينما النظيفة

وهاجم إلهام شاهين، صناع السينما النظيفة، فقالت: «بالنسبه للمتخلفين بتوع السينما النظيفه .. مفيش مشهد واحد فى الفيلم فيه شئ يخدش حياء المتشددين كصورة .. الجرأة فقط فى الحوار بين البطله و زوجها عندما شكت فيه إنه مثلى .. و الحوار أيضا لا يوجد فيه لفظ خارج .. و على فكرة بسبب الهجوم على الفيلم سيكون الأعلى مشاهده على نتفليكس».

إلهام شاهين تشيد بمنى زكي

واختتمت إلهام شاهين حديثها بالاشادة بالفنانة منى زكي، قاىلة: «برافو منى زكى .. فنانه ناضجه صادقه .. أداء رائع .. و الحقيقه الفيلم مباراه فى التمثيل بين كل ممثليه الرائعين إياد نصار و نادين لبكى و جورج خباز و عادل كرم .. تحيه لكل من شارك فى الفيلم بقيادة مخرج رائع وسام سميرة».