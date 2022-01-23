تأكيدًا لـ دوت الخليج "حمو بيكا مخادع".. 10 تصريحات من الموسيقار محمد عبد الستار عن مغني المهرجانات

/674420/تأكيدا-لـ-تحيا-مصر-حمو-بيكا-مخادع-10-تصريحات-من-الموسيقار-محمد-عبد-الستار-عن-مغني-المهرجانات

أكد الموسيقار عبد الستار، حقيقة خداع حمو بيكا للجمهور بمجموعة صور نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ليكشف من خلالها محاولته في التدريب للالتحاق باختبارات النقابة.

دوت الخليج يرصد تصريحات الموسيقار محمد عبد الستار عن حمو بيكا

تصريحات محمد عبد الستار عن حمو بيكا

وفجر محمد الستار، عدد من التصريحات الجريئة حول مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا، الذي أكد من خلالها تصريحاته لموقع دوت الخليج، وذلك بمنشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وجاءت تلك التصريحات على النحو التالي:

- حمو بيكا هو شخص بيأدى نوع من المزيكا انا لا أؤمن بيه ولا بسمعه ولكن هو موجود و منتشر و مش محتاجة اى انكار منى او من غيرى .

-النقابة عملت دورها قدام الاعلام و هو انهم يظهروا الحقيقة انهم مش بيحاربوا حد من غير مبرر و حبوا يساعدوهم او يمدوا لهم ايدهم بمعنى اصح لأشهرهم.

-تم ترشيحى إني أدرب حمو بيكا عشان يقدر يؤدى فى الامتحان، و اللى حصل بكل بساطة اننا اتقابلنا مرتين و من خلالهم قدرت احدد هل هو يملك الموهبة الكافية تخليه يؤدى فى الامتحان ولا لا.

-الكلان ده من سنة تقريبا واللي اتاخدت فيهم الصور من غير علمى بالمناسبة ، ماحصلش اى مقابلة تانى نظرا لعدم اهتمامه من الاصل انه يطور من نفسه.

- حنو بيكا بيحاول يكسب تعاطف و يعمل استعراض انه بيحاول و ده مش حقيقى ابدا و ده كل الوضع بالتفصيل الدقيق.

-الكل يستاهل فرصة يبقا احسن لو هو عايز ، لما انا ارفض اعلم حد ناقصه حاجة او حتى حاجات كتير و هو اساسا المجتمع عمله نجم مش انا و ده امر واقع ، يبقا انا بساعده بإيدى يفضل من سيء لأسوأ و كدة ابقا مش بعمل دوري.

-اللي بيقولي عشان الفلوس انا اسف جدا و بعتذرلكم نسيت اقولكم على مدار حياتى انى مدرب اصوات فعلا و ده شغلى فعلا الى بأديه بحُب و قدامه مقابل مادى أسف لو ده مايضايقكوش يعنى.

-انا دورى كمدرب للاصوات لفترة تعدى الـ ٣٠ سنة و أستاذ دكتور و رئيس لقسم الغناء بالمعهد العالى للموسيقى العربية بيخلينى مستحيل ارفض اساعد اى حد.

- - حمو بيكا هو شخص بيأدى نوع من المزيكا انا لا أؤمن بيه ولا بسمعه ولكن هو موجود و منتشر و مش محتاجة اى انكار منى او من غيرى .

-النقابة عملت دورها قدام الاعلام و هو انهم يظهروا الحقيقة انهم مش بيحاربوا حد من غير مبرر و حبوا يساعدوهم او يمدوا لهم ايدهم بمعنى اصح لأشهرهم.

-تم ترشيحى إني أدرب حمو بيكا عشان يقدر يؤدى فى الامتحان، و اللى حصل بكل بساطة اننا اتقابلنا مرتين و من خلالهم قدرت احدد هل هو يملك الموهبة الكافية تخليه يؤدى فى الامتحان ولا لا.

-الكلان ده من سنة تقريبا واللي اتاخدت فيهم الصور من غير علمى بالمناسبة ، ماحصلش اى مقابلة تانى نظرا لعدم اهتمامه من الاصل انه يطور من نفسه.

- حنو بيكا بيحاول يكسب تعاطف و يعمل استعراض انه بيحاول و ده مش حقيقى ابدا و ده كل الوضع بالتفصيل الدقيق.

-الكل يستاهل فرصة يبقا احسن لو هو عايز ، لما انا ارفض اعلم حد ناقصه حاجة او حتى حاجات كتير و هو اساسا المجتمع عمله نجم مش انا و ده امر واقع ، يبقا انا بساعده بإيدى يفضل من سيء لأسوأ و كدة ابقا مش بعمل دوري.

-اللي بيقولي عشان الفلوس انا اسف جدا و بعتذرلكم نسيت اقولكم على مدار حياتى انى مدرب اصوات فعلا و ده شغلى فعلا الى بأديه بحُب و قدامه مقابل مادى أسف لو ده مايضايقكوش يعنى.

-انا دورى كمدرب للاصوات لفترة تعدى الـ ٣٠ سنة و أستاذ دكتور و رئيس لقسم الغناء بالمعهد العالى للموسيقى العربية بيخلينى مستحيل ارفض اساعد اى حد.

النقابة تكشف لتحيا مصر حقيقة تدريب محمد عبد الستار لحمو بيكا

وكان قد صرح الوكيل الأول لنقابة المهن الموسيقية لـ "دوت الخليج"، بأن الصورة كانت من السنه الماضية، ولم يكن درس له.

وأضاف محمد أبو اليزيد: "بأن هذه الصورة قديمة، وهذا كان تقيم من النقابة، وهناك فترة محددة لدخول الإختبارات النقابة لو مقدمش خلاص، ينتظر السنة الجاية".