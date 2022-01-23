فتح باب التقدم لبرنامج تعزيز استخدام العلماء لتكنولوجيا السينكروترن

جدة - نرمين السيد - أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فتح باب التقدم، اعتبارا من اليوم الأحد لبرنامج تعزيز استخدام العلماء المصريين لتكنولوجيا السينكروترون فى المركز الدولى لأبحاث ضوء السينكروترون (سيزامى).





ودعت الأكاديمية - فى بيان أصدرته اليوم - جميع المهتمين من شباب الباحثين ومجتمع البحث العلمى المصرى إلى التقدم والاطلاع على الشروط من خلال الموقع الرسمى للأكاديمية فى موعد أقصاه 28 فبراير المقبل.

وأوضحت أن مركز السينكرترون يقدم للعلماء من الدول الأعضاء برامج بناء قدرات فى المجالات المختلفة والمرتبطة بعمل السينكروترون، وذلك فى إطار اتفاقية التعاون العلمى المشترك بين الأكاديمية والمركز الدولى لأبحاث ضوء السنكروترون للعلوم التجريبية وتطبيقاتها فى الشرق الأوسط للأغراض السلمية، والتى تم توقيعها فى ديسمبر الماضى بالأردن بحضور ممثلى الدول الأعضاء بالمركز وعددها تسع دول، وكذلك الدول المراقبين وعددها 17 دولة.

كما أكدت أن الأكاديمية ستوفر تمويلًا، بحد أقصى 200 ألف جنيه لكل مشروع / دورة، لتغطية نفقات سفر العلماء المصريين إلى الأردن ومنحهم وقتًا للقياس الإشعاعى بسيزامى، بالإضافة إلى دعمهم لشراء بعض المعدات الصغيرة والأدوات و / أو المواد الكيميائية لتنفيذ جزء من البحث فى المعامل المصرية.

وأضافت أنه سيتم تمويل البحوث المميزة وفقاً لتقييمات لجان تحكيم مشتركة من الأكاديمية و"السيزامى" فى مجالات فيزياء المواد وتطبيقاتها، علوم الحياة، العلوم الكيميائية، والتراث الثقافى والحضارى.

يذكر أنه يمثل مصر فى مجلس إدارة المشروع الإقليمى "سيزامى" أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وكذلك هيئة الطاقة الذرية المصرية، حيث تلعب مصر دوراً رئيسياً وحيوياً منذ إنشائه، كما أن لمصر أعضاء بارزين قى كل من اللجنة العلمية واللجنة الفنية للمشروع، ولجنة التدريب ويشغل منصب المدير الإدارى منذ إنشاء "السينكرترون" وحتى الآن خبراء مصريين.

ويعمل مركز السيزامى تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ويهدف إلى تعزيز التميز العلمى والتكنولوجى فى منطقة الشرق الأوسط والدول المجاورة من خلال البدء فى تمكين البحوث ذات المستوى العالمى من خلال الخصائص الأساسية لعلوم المواد والفيزياء والكيمياء وبناء الجسور العلمية والثقافية بين المجتمعات المتنوعة، وتعزيز التفاهم المتبادل والتسامح من خلال التعاون الدولى فى العلوم ؛ والمساعدة فى منع هجرة العقول التى تعيق تعليم العلوم والبحوث فى المنطقة.