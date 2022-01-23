وزير الأوقاف : نشكر سيادة الرئيس على رعاية مؤتمر ”عقد المواطنة وأثره...

يتوجه أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وجميع قيادات الوزارة وجميع العاملين بها بكل الشكر والتقدير لسيادة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حفظه الله) على تفضله برعاية المؤتمر الدولي الثاني والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف الذي سيعقد في الفترة من (12 – 13) فبراير 2022م بإذن الله تعالى تحت عنوان: "عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي" مع مراعاة جميع الضوابط والإجراءات الاحترازية.

حيث ينطلق المؤتمر في ظل حرص سيادته الدائم على كل ما يدعم ترسيخ أسس المواطنة المتكافئة بين أبناء الوطن جميعًا ، فحيث تتحقق المواطنة المتكافئة تتحقق التنمية والاستقرار ، وحيث تختل أسس المواطنة المتكافئة في أي مجتمع تتداعى أسس التنمية والاستقرار.

ويتضمن المؤتمر المحاور التالية :

المحور الأول : تطور مفهوم الدولة قديمًا وحديثًا من منظور إنساني.

المحور الثاني : مشروعية الدولة الوطنية.

المحور الثالث : ضوابط عقد المواطنة.

المحور الرابع : عقد المواطنة بين الحقوق والواجبات.

المحور الخامس : التسامح الديني.

المحور السادس : مكانة المرأة في الدولة الوطنية.

المحور السابع : عقد المواطنة والحماية الاجتماعية.

المحور الثامن : عقد المواطنة وأثره في تحقيق الأمن المجتمعي.

المحور التاسع : التزام عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام العالمي.

وسيعقد المؤتمر بإذن الله تعالى بمشاركة نخبة واسعة من الوزراء والمفتين والعلماء والمفكرين والكتاب من مختلف دول العالم.