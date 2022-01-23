الرئيس السيسي: لا نتدخل في شؤون الآخرين ولا نقبل التفريط بحقوق المصريين

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مبادرة حياة كريمة تجوب كل محافظات مصر لتحقيق غد أفضل للأجيال القادمة، ولكن هذا الطريق لن يكون ممهدا دون وجود عوائق تعترض مسيرتنا في ظل تحديات ومخاطر تواجه الأمن القومي المصري.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في احتفالية عيد الشرطة الـ 70: "قدر مصر أن تعيش وسط منطقة مضطربة كانت ولا تزال بؤرة الأحداث الدولية، تتعارض فيها المصالح وتتشابك فيها التوازنات وتتغير فيها التحالفات، فما كان مستحيلا بالأمس أصبح ممكنا اليوم، ما كان من الثوابت في الماضى اضحى في الحاضر امرا قابلا للتغيير".

وتابع: "لا سبيل أمامنا لمجابهة كل هذه الأمور إلا بوحدتنا وتماسكنا الوطني فبهما دون غيرها، نحافظ على ثوابتنا الوطنية التي لا تتدخل في شؤون الآخرين، ولا تقبل التفريط في حقوق المصريين هذا هو عهدنا، وتلك هي عقيدتنا التي لن نحيد عنها مهما بلغت التحديات ومهما كانت الصعوبات".