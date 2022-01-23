/674421/تشكيل-ريال-مدريد-الرسمي-لمواجهة-إلتشي-بالدوري-الإسباني

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مديريد، عن تشكيل فريقه لمواجهة، إلتشي، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الثانية والعشرين من منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتنطلق صافرة بداية مباراة ريال مدريد وإلتشي، في الخامسة والربع مساء، في لقاء يشهد عليه ملعب سانتياجو بيرنابيو.

تشكيلة ريال مدريد لمواجهة إلتشي :

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: ميندي - ألابا - ميليتاو - فاسكيز

خط الوسط: كروس - كاسميرو - مودريتش

خط الهجوم: فينيسيوس - بنزيما - هازارد.

نتيجة مباراة ريال مدريد وإلتشي بكأس الملك

انتهت أحداث مباراة ريال مدريد، وإلتشي، بنتيجة هدفين مقابل هدف، لصالح الفريق الملكي، في لقاء جمع بين الفريقين في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

توجهة أحداث المباراة للوقت الإضافي بين ريال مدريد وإلتشي، بعد نهاية اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف، والتوجهة للوقت الإضافي لحسم نتيجة المباراة.

تقدم فريق إلتشي في نتيجة المباراة، في الدقيقة الثانية عشر من الشوط الأول من الوقت الإضافي، عن طريق جونزالو فيردو.

ريال مدريد يعود بالرغم من النقص العددي

تلقى البرازيلي مارسيلو بطاقة حمراء مباشرة، في نهاية الوقت الأصلي من المباراة، بعد عرقلة مهاجم إلتشي، المنفرد بهجمة مرتده على المرمى.

رد بدلاء ريال مدريد بالتعادل وهدف الفوز، عن طريق إيسكو، وإيدن هازارد، فيبداية الشوط الثاني في الوقت الإضافي، في ثلاثة دقائق، وينهيا اللقاء ويحزان البطاقة للدور ربع النهائي.

نتيجة مباراة ريال مدريد السابقة بكأس الملك

الجدير بالذكر أن ريال مدريد تأهل إلى دور الـ16 في كأس ملك إسبانيا بعد فوزه على ديبورتيفو ألكويانو بنتيجة 3-1، في المقابل تخطى فريق إلتشي عقبة دور الـ32 بإقصاء ألميريا بهدفين مقابل هدف.

حقق ريال مدريد الفوز، على اتليتك بلباو، بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء جمع بين الفريقين في نهائي السوبر الإسباني 2021، والتي شهدت عليه الأراضي السعودية.

نجح ريال مدريد من تسجل الهدف الأول في المباراة، في الدقيقة الـ 38 من عمر اللقاء، عن طريق الكورواتي لوكا مودريتش، من خلال كرة من الجانب الأيمن، يسكنها الشباك على يسار حارس بلباو