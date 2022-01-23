/674422/وزير-الرياضة-يحفز-منتخب-مصر-قبل-لقاء-كوت-ديفوار-بأمم-إفريقيا

أجرى أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اتصالاً هاتفياً مع رئيس بعثة المنتخب المصرى بالكاميرون، وعدد من لاعبى المنتخب فى إطار التحفيز المعنوى والمساندة للبعثة؛ للتركيز فى تدريباتهم استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام منتخب كوت ديفوار فى دور الـ ١٦ ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

اطمأن الوزير على كافة الأمور المتعلقة بإقامة اللاعبين، وسير الجدول التدريبي المحدد لهم وفق رؤية الجهاز الفنى بقيادة كارلوس كيروش، والتركيز الذى يسود المنتخب استعداداً لمباراة كوت ديفوار، وحماس اللاعبين لتحقيق الفوز بالمباراة، والتأهل لدور الثمانية.

منتخب مصر على المستوى إفريقيا

لفت وزير الرياضة إلى مكانة كرة القدم المصرىة على مستوى القارة الإفريقية، وتفوق المنتخب المصرى على جميع المنتخبات بإحراز لقب البطولة الإفريقية سبع مرات، مشيراً إلى ثقته فى الجيل الحالى للمنتخب بتقديم أفضل ما لديهم من أداء وعروض للفوز فى مباريات البطولة وتحقيق لقبها.

أكد وزير الشباب والرياضة مساندة ومؤازرة الجماهير المصرية للاعبي المنتخب، لتحقيق الفوز والانتصار فى مباريات البطولة، والحصول على لقبها الغائب منذ عام ٢٠١٠م، لتضاف إلى سجل انجازات الرياضة المصرية فى ضوء الجمهورية الجديدة التى تشهد تنميةً وتطوراً فى جميع المجالات تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

المطالبة بالتركيز أمام كوت ديفوار

طالب أشرف صبحى لاعبي المنتخب الحفاظ على تركيزهم خلال فترة الإعداد لمباراة كوت ديفوار ، والثقة فى قدراتهم وإمكانياتهم لتحقيق الفوز فى المباراة التي يترقبها الجميع.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر مع منتخب كوت ديفوار يوم الأربعاء المقبل فى دور ال ١٦ من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون فى الفترة من ٩ يناير وحتي ٩ فبراير ٢٠٢٢م.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار

يلتقي منتخب مصر أمام كوت ديفوار في مباراة الدور ثمن النهائي لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون 2021.

وصعدت كوت ديفوار على صدارة المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط، بينما تأهلت مصر كوصيف للمجموعة الرابعة ولديها من النقاط 6.

وتقام مباراة مصر وكوت ديفوار مساء الأربعاء المقبل في تمام السادسة مساء، وتقام على ملعب أحمدو أهيدجو.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة في مباراة دور الثمانية أمام المغرب أو مالاوي.