«القدس يتكلم».. هاني متواسي يتألق في أغنية وطنية

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وسط زحام الإصدارات الفنية، تنتشر أغنية القدس يتكلم للمطرب الأردني هاني متواسي، وهذا على غير المعتاد لطبيعة الأعمال الوطنية، ولكنه يرجع لما تشعله الأغنية من حماس وطني كبير، من خلال كلماتها، وجمعها بين موسيقى أشبه بموسيقى الروك، وتلحين شرق أوسطي.

دوت الخليج يرصد نجاح أغنية القدس يتكلم

نجاح أغنية القدس يتكلم

حقق نشيد "القدس يتكلم" أكثر من 51 ألف مشاهدة حتى الآن، على صفحة مغنيها هاني متواسي الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، منذ نشرها يوم 7 يناير الجاري، وهذا يعتبر نجاحًا ملحوظًا، وهذه الأغنية مدتها 4 دقائق.

هاني متواسي عن أغنية القدس يتكلم

أعرب هاني متواسي، المطرب الأردني صاحب الأصول الفلسطينية، عن فخره بتقديمه لأغنية "القدس يتكلم"، ورغبته في تقديم الكثير من الأعمال على هذا النحو، وعبر عن فرحه بهذا النجاح الذي حققته الأغنية، بعد سنة كاملة من العمل على كتابة الكلمات، والتلحين، والإعداد الموسيقي المميز.

وتحدث هاني متواسي عن التعاون المثمر بينه وبين المخرج سيف الكسواني، وسعادته بالنتيجة التي خرج بها نشيد القدس يتكلم، بعد تصميم وإخراج الكسواني له، وأشار متواسي عن أهمية تسخير الأعمال الفنية للدفاع عن المبادء المهمة في حياتنا، والمساندة الأوطان بكل شكل ممكن، وأضاف أن بالتعاون نستطيع القضاء على الفساد والظلم والعنف في العالم كله، وفي أوطاننا العربية تحديدًا.

إنجازات هاني متواسي

حقق المطرب هاني متواسي عدد من النجاحات الملحوظة في الفترة الماضية، حيث تحصل أعماله على عدد كبير من المشاهدات، يصل إلى 50 مليون مشاهدة أحيانًا، وقدم عدد من احفلات وشارك في العديد من المناسبات وبعروض حية على المسرح أمام الجمهور، لما يحصل عليه من حب الناس في أنحاء الشرق الأوسط وخارجه، كما أنه شارك كعضو لجنة تحكيم في برنامج المواهب العربي نجم الأردن.

تتميز أغاني هاني متواسي بالتنوع الدائمًا، ومناقشتها لقضايا سياسية وإجتماعية، بأحان عربية وموسيقى تحاكي الإندي روك.

التعاون مع المنتج كوينسي جونز

تعاون هاني متواسي من قبل مع المنتج العالمي كوينسي جونز، الحاصل على جائزة جرامي، وقدم معه العديد من العروض، التي حضرها أكثر من 100 ألف شخص، في أماكن مختلفة في العالم.