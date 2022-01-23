/674427/أمهات-مصر-تباين-في-الآراء-حول-مستوي-عربي-ثانية-ثانوي

قالت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن الإتحاد قام برصد مستوي إمتحانات اللغة العربية والجغرافيا وتطبيقات الرياضيات، لطلاب الصف الثاني الثانوي، اليوم الأحد.

«أمهات مصر»: تباين في الآراء حول مستوي «عربي» ثانية ثانوي

دوت الخليج

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، إن هناك تباين في الآراء حول مستوي إمتحان اللغة العربية بين أولياء الأمور والطلاب، منهم من أكد سهولة الإمتحان ومنهم من أكد علي صعوبة أغلب الأسئلة.

ولفتت عبير النظر إلي أن هناك تباين أيضا في الآراء إلي حد كبير حول مستوي إمتحان الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية، مشيره إلي أن أغلب التعليقات تميل لصعوبة الإمتحان خاصة في الجزء الخاص بالأسئلة المقالية.

امتحان اللغة العربية الصف الثاني الثانوي

كما ذكر عدد من أولياء الأمور أن إمتحان مادة تطبيقات الرياضيات جاءة صعبة في عدد كبير من الأسئلة، حيث أبدي أولياء أمور استياءهم من صعوبة الأسئلة.

واستطردت عبير: "عدد كبير من أولياء الأمور أعلنوا عن اعتراضهم علي جدول إمتحانات اليوم الأحد، حيث استغرق طلاب القسم العلمي وطلاب القسم الأدبي وقت طويل لحين أداء الإمتحانات اليوم"، بينما عبر الطلاب عن سعادتهم بالسماح بهم بدخول التابلت الذي استفادوا منه كثيرا.