/674428/محمود-كهربا-يفشل-في-التسجيل-للمباراة-الثالثة-على-التوالي-مع-هاتاي-سبور-ويغادر-الملعب-بين-الشوطين

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشارك محمود عبد المنعم كهربا، خلال أحداث شوط المباراة الأول وتواجد في التشكيلة الأساسية، وغادر بعد نهاية الشوط الأول ملعب المباراة.

وكان المدير الفني لفريق هاتاي سبور قرر تواجد كهربا في التشكيل الأساسي للمباراة ولم يقدم المستوى المطلوب منه، وكانت له تسديدتين على مرمى حارس وريزا سبور خلال أحداث الشوط الأول للمباراة.

وشارك كهربا حتى الأن مع الفريق خلال 3 مباريات، وكان الأولى ساهم بصناعة هدف، والثانية لم يقدم أي شئ خلال خسارة الفريق بسداسية نظيفة، واليوم التعادل السلبي والمشاركة لمدة 45 دقيقة فقط.

كل ما تريد معرفته عن هاتاي سبور التركي قبل رحيل محمود كهربا عن الأهلي

أيام قليلة تفصل انتقال محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي إلى فريق هاتاي سبور التركي.

ويعتبر فريق هاتاي سبور التركي من أهم فرق الدوري هذا الموسم، ويتواجد في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري.

لعب فريق هاتاي سبور 19 مباراة في بطولة الدوري حتى الأن، وفاز الفريق في 10 مباريات وتعادل في 3 لقاءات والخسارة في 6 مبايرات.

سجل مهاجمو الفريق 27 هدف ودخل مرمى حارس المرمى 23 هدف بفارق أهداف 8 في المجموع الكلي.

ويتواجد الفريق حاليا في المركز الخامس ولديه من النقاط 32 نقطة ويبتعد بفارق 7 نقاط عن قونيا سبور صاحب المركز الثاني والذي لديه 39 نقطة.

محمود كهربا مع هاتاي سبور

ويلعب هاتاي سبور في المبراة القادمة بالدوري التركي أمام قاسم باسا المتواجد في مؤخرة جدول الترتيب.

وكانت آخر مباريات مباريات الفريق في الدوري التركي أمام جيرسونسيور في الجولة الـ 19 في الدوري التركي وفاز الفريق بهدف نظيف.

محمود كهربا «تركيا والبرتغال رايح جاي» بين الهروب من الزمالك ومقصلة شبح موسيماني

يعاني محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي من أزمة عدم اللعب مع المارد الأحمر خلال الفترة الأخيرة، بفرمان من بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق.

ويقترب محمود عبد المنعم كهربا من الرحيل عن المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد عدم قناعة بيتسو موسيماني بمستوى اللاعب خلال الفترة الأخيرة..

وتواجد أكثر من عرض لإدارة النادي الأهلي سواء مصرية أو خارجية من أجل الحصول على خدمات اللاعب في الانتقالات الشتوية الحالية، ويأتي على راسها حاليا فريق هاتاي التركي والذي يتواجد في المركز الـ 5 الأولى في جدول الترتيب.