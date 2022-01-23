/674429/نجل-عبد-الرحمن-أبو-زهرة-يعلن-إصابته-بكورونا

أعلن أحمد أبو زهرة، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أيام من إصابة والده الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة.

دوت الخليجيرصد إصابة نجل عبد الرحمن أبو زهرة بفيروس كورونا

وكتبت أحمد أبو زهرة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، معلنا عن إيجابية مسحته: «بقالي سنتين منتظر اليوم ده، لأ وأنا اللي كنت راجع على فيينا علشان آخد التطعيم، قمت واخد كورونا نفسها، بس للأسف ما تخيلتش الحرارة توصل للدرجة دي، أي شخص تعامل معي خلال الأسبوع الماضي؛ بحاجة لإجراء مسحة».

نجل عبد الرحمن أبو زهرة من يكشف حالة والده الصحية بعد إصابته بكورونا

هذا وك

شف أحمد أبو زهرة نجل الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة لـ دوت الخليج، الحالة الصحية لوالده، مشيرًا إلى أن حالته تحسنت، وقال: “اختفت أعراض كورونا منذ ثلاث أيام ولهذا كتبت المستشفى له بالخروج لأنه لم يعد مُعدي”.

وأكد نجل عبد الرحمن أبو زهرة، أن المستشفى لم تُجري لها مسحة جديدة لأن هذا نظامهم ونظام منظمة الصحة العالمية.

خروج عبد الرحمن أبو زهرة من المستشفى

وكان أحمد أبو زهرة أعلن عن خروج والده الفنان عبد الرحمن أبو زهرة من المستشفى، بعد إحتجازه بها عقب إصابته بفيروس كورونا، وذلك من خلال نشره لصورة قديمة له بصحبة والده، على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، وأكد أن عبد الرحمن أبو زهرة الآن بصحة جيدة وخرج من المستشفى، وقال:"الحمد لله بابا خرج من المستشفي"، وشكر كل من سألوا عنه ودعوا له أثناء الفترة الماضية.

وقال:" شكرا لكل الناس اللي سألت وكل اللي اهتم وكان بيدعيله"، وختم تعليقه بتمنيه الصحة والعافية لوالده الفنان، وأن تمر فترة النقاهة على خير.

عبد الرحمن أبو زهرة ونجله بمهرجان الجونة السينمائي

من جانبه، شهد حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته ال 43، حضور الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، ونجله عازف البيانو أحمد أبو زهرة.

وانطلق حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في الدورة 43 في دار الأوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من الجمهور وهم سامو زين، وهاني عادل، وهلة سلامة، وصبري فواز، وفاطمة النبوي، وأروى جودة، وإلهام شاهين، وصبا مبارك، الراقصة جوهرة، فضلا عن الفنانة نهلة سلامة بعد غياب 6 أيام.

يذكر أن الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة مواليد محافظة دمياط عام 1934، حصل على بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1958، عمل موظفًا في وزارة الحربية، ثم عين ممثلًا في المسرح القومي عام 1959.