/674430/وزير-الرياضة-يهنىء-منتخب-مصر-للشباب-بالفوز-بذهبية-كأس-العالم-لسلاح

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

استطاع منتخب مصر الفوز بلقب البطولة على مستوى منافسات الفرق بعد التغلب على فرنسا بنتيجة ٤٥-٣٤، وضم المنتخب اللاعبين "محمد السيد - محمود السيد - محمد ياسين - محمد جابر"، وبذلك استطاعت البعثة المصرية تحقيق ذهبية الفرق وذهبية الفردى رجال التى حققها اللاعب محمد ياسين أمس.

اتحاد مصر للسلاح

أكد وزير الشباب والرياضة أن اتحاد السلاح يمضى بخطى ثابتة نحو تحقيق الانجازات الرياضية فى مختلف المحافل والمضى قدماً نحو تحقيق ميدالية أوليمبية ننتظرها جميعاً فى رياضة السلاح فى أولمبياد باريس ٢٠٢٤م.

جدد الوزير تأكيده على المتابعة والتنسيق مع اتحاد السلاح فى الاستعدادات المرتبطة بإعداد وتجهيز اللاعبين لمختلف البطولات الدولية، والتأهل لدورة الألعاب الأوليمبية فى باريس ٢٠٢٤، فى ضوء نهج الوزارة نحو دعم ومساندة جميع الاتحادات الرياضية فى تنفيذ خططها وبرامجها المختلفة.

منتخب مصر على المستوى إفريقيا

لفت وزير الرياضة إلى مكانة كرة القدم المصرىة على مستوى القارة الإفريقية، وتفوق المنتخب المصرى على جميع المنتخبات بإحراز لقب البطولة الإفريقية سبع مرات، مشيراً إلى ثقته فى الجيل الحالى للمنتخب بتقديم أفضل ما لديهم من أداء وعروض للفوز فى مباريات البطولة وتحقيق لقبها.

أكد وزير الشباب والرياضة مساندة ومؤازرة الجماهير المصرية للاعبي المنتخب، لتحقيق الفوز والانتصار فى مباريات البطولة، والحصول على لقبها الغائب منذ عام ٢٠١٠م، لتضاف إلى سجل انجازات الرياضة المصرية فى ضوء الجمهورية الجديدة التى تشهد تنميةً وتطوراً فى جميع المجالات تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

المطالبة بالتركيز أمام كوت ديفوار

طالب أشرف صبحى لاعبي المنتخب الحفاظ على تركيزهم خلال فترة الإعداد لمباراة كوت ديفوار ، والثقة فى قدراتهم وإمكانياتهم لتحقيق الفوز فى المباراة التي يترقبها الجميع.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر مع منتخب كوت ديفوار يوم الأربعاء المقبل فى دور ال ١٦ من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون فى الفترة من ٩ يناير وحتي ٩ فبراير ٢٠٢٢م.