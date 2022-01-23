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ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتقام مباراة مصر وكوت ديفوار مساء الأربعاء المقبل في تمام السادسة مساء، وتقام على ملعب أحمدو أهيدجو.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة في مباراة دور الثمانية أمام المغرب أو مالاوي.

وتنطلق اليوم أولى مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

وكان منتخب مصر قد وقع في التصفيات النهائية لبطولة كأس العالم 2022 أمام السنغال وسوف تقام المباراة في شهر مارس المقبل.

تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا

يلتقي منتخب مصر أمام كوت ديفوار في إطار مباريات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا بالكاميرون 2021.

ويمتلك منتخب مصر تاريخ كبير أمام كوت ديفوار خلال منافسات كأس أمم أفريقيا على مر التاريخ.

فقد لعب الفريقان 10 مباريات من قبل وتمتلك مصر تفوق كاسح أمام الأفيال في تاريخ بطولات كأس أمم أفريقيا.

فاز منتخب مصر في 9 مباريات من قبل مقابل فوز وحيد للأفيال الإيفوارية.

أول مباراة بين مصر وكوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا خلال البطولة السابعة للكان عام 1970 وكانت على تحديد المركزين الثالث والرابع وفازت مصر 3/1

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار 2022 والقنوات الناقلة

آخر مباراة بين المنتخبين كانت في أمم أفريقيا 2008 ضمن مباريات الدور نصف النهائي وفازت مصر بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

أحرز مهاجمو منتخب مصر 21 هدفاً في شباك الأفيال، مقابل 6 أهداف في شباك الفراعنة.

أشهر مباراة بين مصر وكوت ديفوار كانت في نهائي أمم أفريقيا 2006 وكان الفوز من نصيب الفراعنة بركلات الجزاء الترجيحية.

تعرف على موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا

يلتقي منتخب مصر أمام كوت ديفوار في مباراة الدور ثمن النهائي لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون 2021.

وصعدت كوت ديفوار على صدارة المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط، بينما تأهلت مصر كوصيف للمجموعة الرابعة ولديها من النقاط 6.

وتقام مباراة مصر وكوت ديفوار مساء الأربعاء المقبل في تمام السادسة مساء، وتقام على ملعب أحمدو أهيدجو.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة في مباراة دور الثمانية أمام المغرب أو مالاوي.